Einbruch in Südtiroler Restaurant: Schaden ist höher als die Beute

In der Nacht auf Sonntag sind Unbekannte in ein Restaurant in Bozen eingebrochen. Neben 200 Euro Beute entstand an der Tür ein hoher Schaden.

Beim Einbruch in ein Restaurant in Bozen hinterließen die Täter einen Schaden an der Eingangstür, der die Beute deutlich übersteigt.

Beim Einbruch in ein Restaurant in Bozen hinterließen die Täter einen Schaden an der Eingangstür, der die Beute deutlich übersteigt.

In Bozen haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag einen Einbruch in ein Restaurant verübt. Wie italienische Medien berichten, drangen die Täter in das Lokal ein, indem sie das Schloss der Eingangstür aufbrachen, die Glastür selbst wurde nicht eingeschlagen.

200 Euro entwendet

Aus der Kasse entwendeten sie nach aktuellen Berichten etwa 200 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden an der Tür wird auf rund 500 Euro geschätzt und fällt damit höher aus als die Entwendung selbst.