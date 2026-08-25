„Ein zweites Daheim“: Andreas Gabalier erhält Goldene Gams in Kitzbühel

Große Ehre für Andreas Gabalier: Der Volks-Rock’n’Roller wurde in Kitzbühel mit der Goldenen Gams ausgezeichnet. Vor tausenden Fans zeigte sich der Musiker sichtlich gerührt.

Eine Gams für einen ganz besonderen Freund und Botschafter der Gamsstadt: Andreas Gabalier wurde am Samstag, den 22. August 2026, im Rahmen des traditionellen Fanempfangs in der Kitzbüheler Innenstadt mit der Ehrennadel in Gold von Kitzbühel Tourismus ausgezeichnet.

Eine Gams für einen ganz besonderen Freund und Botschafter der Gamsstadt: Andreas Gabalier wurde am Samstag, den 22. August 2026, im Rahmen des traditionellen Fanempfangs in der Kitzbüheler Innenstadt mit der Ehrennadel in Gold von Kitzbühel Tourismus ausgezeichnet.

Eine besondere Auszeichnung für den Volks-Rock’n’Roller: Andreas Gabalier erhielt in Kitzbühel die Ehrennadel in Gold von Kitzbühel Tourismus. Die Übergabe fand am Samstag, 22. August 2026, im Rahmen des traditionellen Fanempfangs in der Innenstadt statt.

Emotionale Ehrung vor tausenden Fans

Vor großem Publikum überreichte Kitzbühel-Tourismus-Obmann Dr. Christian Harisch dem Musiker die besondere Auszeichnung. Die handgefertigte Goldene Gams stammt aus dem Kitzbüheler Familienunternehmen Schroll. Gabalier zeigte sich sichtlich bewegt und sprach von einem emotionalen Moment. Die Ehrung habe ihn sehr berührt und werde künftig einen besonderen Platz in seinem Zuhause finden.

Kitzbühel als zweites Zuhause

Die Verbindung zwischen dem Künstler und der Gamsstadt besteht bereits seit vielen Jahren. Gabalier besucht Kitzbühel regelmäßig und verbindet mit der Stadt zahlreiche persönliche Erinnerungen und besondere Erlebnisse. „Kitzbühel ist einzigartig und mittlerweile ein zweites Daheim“, erklärte der Volks-Rock’n’Roller und bedankte sich für die Auszeichnung.

Konzerttradition wird fortgesetzt

Seit 2012 ist Andreas Gabalier ein fixer Bestandteil des Kitzbüheler Veranstaltungssommers. Seine Konzerte locken jedes Jahr tausende Fans in die Stadt und zählen neben weiteren Großveranstaltungen zu den Höhepunkten der Saison. Auch 2027 wird Gabalier wieder nach Kitzbühel zurückkehren. Für den 20. und 21. August 2027 ist ein weiteres Open-Air-Konzert geplant, die Nachfrage nach Tickets ist bereits groß.