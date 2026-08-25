Wird ORF-Beitrag erhöht? „Unser Ziel ist nicht ein billiger ORF, sondern…“

Eigentlich ist die ORF-Gebühr bis 2029 eingefroren. In Medien ist aktuell aber zu lesen, dass sie bereits 2028 erhöht werden könnte - und zwar auf über 200 Euro im Jahr statt der aktuell 183,60 Euro pro Haushalt.

Dahinter steckt vor allem einmal, dass die Regierung dem ORF ab 2027 Zuschüsse streichen möchte. Das lässt der Rundfunk aber nicht auf sich beruhen und möchte dagegen vorgehen, immerhin fehlen fast 100 Millionen Euro pro Jahr und damit rund acht Prozent des gesamten ORF-Budgets. Übrigens: Obwohl die Gebühr eigentlich bis 2029 eingefroren ist und nicht erhöht werden soll, gibt es eine Möglichkeit, wie das doch möglich ist. Alles dazu auch hier: Finanzloch beim ORF: Haushaltsabgabe könnte schon 2028 steigen.

„Eine höhere Haushaltsabgabe wird es mit uns NEOS nicht geben“

Nun gibt es auch Stimmen aus der Opposition, die FPÖ hat sich mehrfach zum Thema gemeldet. Gleichzeitig haben auch die NEOS als Regierungspartei ihre Meinung dazu abgegeben. Mediensprecherin Henrike Brandstötter erteilt einer Erhöhung dabei eine klare Absage: „Eine höhere Haushaltsabgabe wird es mit uns NEOS nicht geben. Die Haushaltsabgabe gemeinsam mit Werbe- und Lizenzeinnahmen bietet eine ausreichende finanzielle Grundlage für einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Antwort auf finanzielle Herausforderungen des ORF kann nicht sein, automatisch mehr Geld zu verlangen.“

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„Der Auftrag muss die Finanzierung bestimmen“

Für Brandstötter ist daher der richtige Zeitpunkt gekommen, etwa Aufgaben, Kanäle und Strukturen auf den Prüfstand zu stellen. „Der Auftrag muss die Finanzierung bestimmen, nicht das bestehende Angebot den Finanzierungsbedarf“, ist sich die NEOS-Mediensprecherin sicher. Gleichzeitig versichert sie, dass ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk für eine liberale Demokratie „unverzichtbar“ sei. Wenn sich die Beitragszahler fragen, was man dafür genau bekomme, müsse man eine überzeugende Antwort geben können. „Unser Ziel ist nicht ein billiger ORF, sondern ein effizienter, moderner und starker ORF“, so Brandstötter abschließend.

FPÖ: „Weniger Sender, weniger Leistung, aber dafür eine höhere Zwangsgebühr…“

Aus der FPÖ gibt es scharfe Kritik an einer möglichen Erhöhung der Haushaltsabgabe auf über 200 Euro pro Jahr. FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher Christian Hafenecker tobt: „Weniger Sender, weniger Leistung, aber dafür eine höhere Zwangsgebühr – das ist offenbar Pigs Vorstellung von einer ORF-Reform.“ Er fordert eine ernsthafte Strukturdebatte über den ORF: „bevor man auch nur einen Cent mehr von den Österreichern verlangt, muss am Küniglberg jeder Stein umgedreht werden. Doppelstrukturen, aufgeblähte Führungsebenen, Privilegien, Beraterkosten und ein Apparat, der über Jahrzehnte nach den Bedürfnissen des politischen Proporzes gewachsen ist, gehören auf den Prüfstand.“

„Die Menschen sind keine Melkkühe für den Küniglberg“

Kritik übt Hafenecker auch an der Regierung: „Stocker und Babler können sich nicht auf der einen Seite für Einsparungen feiern lassen und auf der anderen Seite zulassen, dass sich der ORF das fehlende Geld direkt bei den Österreichern holt.“ Der FPÖ-Mediensprecher abschließend: „Die Menschen sind keine Melkkühe für den Küniglberg und diese Bundesregierung.“

120.000 wollten sich von ORF-Beitrag befreien lassen

Insgesamt bleibt jedenfalls auch zu sagen, dass auch der neue ORF-Chef Clemens Pig keine verfrühte Gebührenerhöhung möchte. Geld fehlt ab 2027 dann freilich trotzdem einiges. Wie das hereinkommen oder ausgeglichen werden soll, steht aktuell noch nicht fest. Ganz ausgeschlossen ist eine Erhöhung dementsprechend nicht. Apropos ORF-Gebühr: Wie 5 Minuten exklusiv vom ORF-Beitrags Service erfahren hat, wollten sich von Jänner bis Juli 2026 insgesamt rund 120.000 Menschen vom ORF-Beitrag befreien lassen. Alles dazu hier: ORF-Beitrag: 120.000 wollen nicht zahlen und tun etwas dafür.