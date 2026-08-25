AMS-Geld gestrichen: Tausende Arbeitslose wochenlang ohne Cent

In über 37.000 Fällen haben Menschen in Österreich in der ersten Jahreshälfte vorübergehend den Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe verloren. In 885 Fällen wurde der Leistungsbezug überhaupt gänzlich eingestellt.

Bezieht man beim AMS Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe, sind diese an gewisse Voraussetzungen gebunden. Erfüllt man diese Voraussetzungen nicht, kann eine Sperre drohen. Anfangs wird man für sechs Wochen, im Wiederholungsfall für acht Wochen befristet gesperrt. Kommt es innerhalb eines Jahres zu gleich mehreren Sperren, kann der Leistungsbezug gänzlich eingestellt werden. Wir haben nun nachgefragt, wie oft das im ersten Halbjahr 2026 in Österreich geschehen ist.

„Große Mehrheit will so rasch wie möglich wieder arbeiten“

Wie AMS-Pressesprecher Gregor Bitschnau gegenüber 5 Minuten versichert, wolle „die große Mehrheit der arbeitssuchenden Menschen so rasch wie möglich wieder arbeiten“. Und das würden auch die Zahlen zeigen, hätten doch „nur rund 4,8 Prozent aller von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen in der ersten Jahreshälfte 2026 eine zeitlich befristete Sperre des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe wegen Arbeitsverweigerung bzw. Arbeitsvereitelung oder wegen tageweisen Fernbleibens von einer Schulung (ohne triftigen Grund) erhalten“.

So oft wurde Betroffenen das AMS-Geld gestrichen

Konkret handelt es sich um 37.354 Fälle zwischen 1. Jänner und 30. Juni 2026, in welchen Berater einen Bescheid nach §10 Arbeitslosenversicherungsgesetz gestellt haben. Heißt konkret: „Dabei geht es um den vorübergehenden Verlust des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe.“ Nach den gesetzlichen Vorgaben kann der AMS-Bezug für sechs Wochen, im Wiederholungsfall eben für acht Wochen gesperrt werden.

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Gründe für eine Sperre des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe

Gründe für eine Sperre sind etwa, wenn eine zumutbare Beschäftigung abgelehnt wird oder wenn jemand durch das eigene Verhalten verhindert, dass ein mögliches Dienstverhältnis zustande kommt. „In diesem Fall spricht das Gesetz von Arbeitsvereitelung“, so Bitschnau gegenüber 5 Minuten. Und weiter: „Eine Sperre kann auch dann eintreten, wenn eine Person ohne wichtige Gründe eine notwendige Schulung ablehnt oder an einer Maßnahme zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt nicht teilnimmt oder ausreichende Eigeninitiative bei der Jobsuche nicht nachweisen kann.“

Wann AMS-Leistungen komplett eingestellt werden

Doch einigen Betroffenen hierzulande wurde das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe komplett gestrichen. Das ist dann möglich, wenn es innerhalb eines Jahres zu gleich mehreren Sperren wegen Arbeitsverweigerung oder -vereitelung kommt. Bitschnau dazu: „885-mal hat das AMS in der ersten Jahreshälfte 2026 den Leistungsbezug gänzlich eingestellt oder abgelehnt.“ Dieser lebe erst dann wieder auf, „wenn die Betroffenen einer nachhaltigen und vollversicherten Beschäftigung nachkommen“, so der AMS-Pressesprecher auf Nachfrage von 5 Minuten abschließend.