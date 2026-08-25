Überwiegend freundlicher Mittwoch: Nur hier sind auch Regenschauer möglich

Bei Temperaturen von bis zu 29 Grad wird der Mittwoch in weiten Teilen Österreichs recht ruhig verlaufen. Lediglich im Bergland sind ab Mittag vereinzelt auch Regenschauer möglich.

Am Mittwoch, 26. August 2026, ziehen ein paar Wolkenfelder durch Österreich, die vor allem im Norden zeitweise auch dichter ausfallen können. Die Meteorologen der GeoSphere Austria wissen allerdings: „Insgesamt überwiegt aber dennoch freundliches und weitgehend sonniges Wetter.“ Im Bergland entwickeln sich im Tagesverlauf dann jedenfalls Quellwolken, woraufhin vor allem ab Mittag vereinzelte Regenschauer auch möglich sind. Die Temperaturen liegen in der Früh noch zwischen zehn und 17 Grad und steigen im Tagesverlauf auf 24 bis 29 Grad an, so die Experten abschließend.