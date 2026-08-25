Senior (80) ins Wasser gestoßen: Drei junge Männer in Bibione ausgeforscht

Ein Angelausflug an die Obere Adria endete für einen 80-Jährigen in der Lagune von Bibione. Drei junge Männer stießen den Senior ins seichte Wasser und flüchteten.

Ein Angelausflug an die Obere Adria endete für einen 80-jährigen Senior in einem Schockmoment: Kurz nach seiner Ankunft in Bibione wurde der Mann nahe einer Bootsanlegestelle völlig überrascht und von drei jungen Männern in das seichte Wasser geschubst. Die mutmaßlichen Täter flüchteten umgehend in einem Citroën, wie die italienische Tageszeitung „Il Gazzettino“ berichtet.

Schock erlitten

Obwohl der Senior einen schweren Schock erlitt, schaffte er es, sich aus eigener Kraft an das Ufer zu retten. Völlig durchnässt bewegte er sich anschließend zum nahegelegenen Hafen, wo er die dortigen Mitarbeiter alarmierte.

Überwachungskamera zeichnete Vorfall auf

Der Vorfall wurde von Überwachungskameras im Hafenbereich aufgezeichnet. Durch das gefilmte Autokennzeichen konnte die italienische Polizei die drei Verdächtigen schnell identifizieren und anzeigen, wie auch die „Kleine Zeitung“ übereinstimmend berichtet.