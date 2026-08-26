Mann nach brutalem Angriff verletzt: Hilfeschreie schlugen Täter in die Flucht

Am Dienstagabend kam es in Lienz (Osttirol) zu einem brutalen Angriff auf einen 29-jährigen Österreicher. Er wurde dabei auch verletzt.

Zwei bisher unbekannte Täter klopften am gestrigen 25. August 2026 gegen 23.45 Uhr in Lienz an die im Erdgeschoß gelegene Wohnungstür eines 29-jährigen Österreichers. Als der Mann die Wohnung öffnete, wurde er sogleich von zumindest einem der unbekannten Täter attackiert, indem dieser ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug, teilt die Polizei mit.

Flucht ins Freie und erneuter Angriff

Das Opfer konnte zunächst ins Freie flüchten, wurde jedoch nach einigen Metern eingeholt und erneut angegriffen. Erst als der Mann um Hilfe schrie, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 29-Jährige wurde durch die Tat verletzt. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos, so die Beamten abschließend.