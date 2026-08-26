Traditionsreicher Milch-Verarbeiter schlittert in die Pleite

Hiobsbotschaft für die Almil AG: Der bayerische Milchverarbeiter ist insolvent. Etwa 110 Angestellte des Traditionsunternehmens stehen vor einer ungewissen Zukunft.

Die Almil-Produktionsstätte in Weiding befindet sich im Insolvenzverfahren. Inwieweit sich dies auf die Annahme der Milch auswirkt, ist derzeit noch offen.

Die Almil-Produktionsstätte in Weiding befindet sich im Insolvenzverfahren. Inwieweit sich dies auf die Annahme der Milch auswirkt, ist derzeit noch offen.

Die Almil AG mit Sitz im oberbayerischen Weiding hat am 18. August 2026 beim Amtsgericht Mühldorf die Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Trotz des Schrittes soll der Betrieb des Herstellers von Milchingredienzien und Dauermilchprodukten sowie Händlers von Milchrohstoffen uneingeschränkt weiterlaufen. Das berichtet „Agrar Heute“. Das Unternehmen strebt eine wirtschaftliche Stabilisierung und Neuausrichtung am Markt an.

Was das für Folgen für Milchlieferanten hat

Nach Unternehmensangaben läuft der Betrieb bei Almil ohne Einschränkungen weiter; für Belegschaft, Kunden und Geschäftspartner bleibt vorerst alles beim Alten. Unklar ist hingegen, wie und wann die Milchlieferanten für ihre Lieferungen bezahlt werden – hierzu machte das Unternehmen keine konkreten Angaben.

Unternehmen soll in Eigenverwaltung saniert werden

Im Zuge der Eigenverwaltung bleibt der Vorstand der Almil AG im Amt und leitet die Sanierung in eigener Regie. Ziel ist es, den Betrieb neu auszurichten, den Standort zu sichern und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Für die Belegschaft gibt es vorerst finanzielle Klarheit: Die Löhne und Gehälter sind bis einschließlich Oktober 2026 über das Insolvenzgeld abgedeckt, um Zeit für die Erarbeitung des Sanierungskonzepts zu gewinnen.

Spezialisiert auf haltbare Milchprodukte

Die Tochtergesellschaft von Hochwald im Pollinger Ortsteil Weiding ist spezialisiert auf die Herstellung, den Handel und den Vertrieb von Dauermilcherzeugnissen, sprich haltbaren Milchprodukten. Das Management führt die Geschäfte unter Aufsicht eines gerichtlich bestellten Sachwalters weiter. Zu den Auslösern der finanziellen Schieflage schweigt das Unternehmen bisher.