Gesundheitsgefährdung: BILLA ruft beliebtes „Immer gut“-Produkt zurück

Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes zieht Billa das Produkt „Immer gut Pinsa 500g“ sowie sämtliche damit hergestellten Rezeptartikel aus dem Sortiment. Kunden können den Artikel in den Filialen zurückgeben.

Mögliche Fremdkörper im Produkt können nicht ausgeschlossen werden, heißt es.

Mögliche Fremdkörper im Produkt können nicht ausgeschlossen werden, heißt es.

Wegen möglicher Fremdkörper ruft der Lieferant Buratti GmbH die „Billa Immer gut Pinsa 500g“ sowie alle daraus zubereiteten Produkte öffentlich zurück. Da eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird dringend vom Verzehr abgeraten. Billa hat die betroffenen Artikel bereits vollständig aus dem Verkauf genommen.

Produktrückruf Produkt: Billa Immer gut Pinsa 500g (inkl. daraus hergestellter Rezeptartikel)

Hersteller: Buratti GmbH

Rückrufgrund: Verunreinigung durch Fremdkörper / mögliche Gesundheitsgefahr

Wichtiger Hinweis: Produkt nicht verzehren! Der Verkauf wurde bereits gestoppt.

Rückgabe auch ohne Kassenbons möglich

Bereits gekaufte Produkte können selbst ohne Kassenbon problemlos in den Filialen zurückgegeben werden. Für weitere Fragen steht die Reklamationsabteilung der Buratti GmbH telefonisch unter +43 2259 76670 oder per E-Mail an reklamation@buratti.at zur Verfügung. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass der Vorsichts-Rückruf kein automatisches Verschulden des Erzeugers, Herstellers, Importeurs oder Vertreibers impliziert.

©Montage: Canva/BILLA Online Shop Betroffene Artikel wurden bereits aus dem Verkauf genommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2026 um 09:32 Uhr aktualisiert