So viele Führerscheine ausgestellt wie seit 13 Jahren nicht mehr

Mit 168.437 ausgestellten Führerscheinen verzeichnete Österreich 2025 laut Statistik Austria den höchsten Stand seit 2013. Gegenüber dem Vorjahr (159.242) entspricht dies einem Zuwachs von 6 Prozent.

Vor allem Motorradführerscheine waren 2025 hoch im Kurs: Mit 25.712 Lizenzen wurde ein historischer Höchststand verzeichnet.

Vor allem Motorradführerscheine waren 2025 hoch im Kurs: Mit 25.712 Lizenzen wurde ein historischer Höchststand verzeichnet.

Laut Statistik Austria wurden 2025 in Österreich so viele Führerscheine ausgestellt wie seit über zehn Jahren nicht mehr: Die Zahl stieg um 6 Prozent von 159.242 (2024) auf 168.437. Treiber dieser Entwicklung war allen voran die hohe Nachfrage nach Pkw- und Motorradführerscheinen.

Vor allem viele Auto-und Motorradführerscheine

Im Jahr 2025 stieg die Anzahl der neu ausgestellten Führerscheine in Österreich zum dritten Mal hintereinander an. Mit 168.437 Ausstellungen markierte das Jahr den höchsten Stand seit 2013. Wichtigste Faktoren für diesen Trend waren Auto- und Motorradführerscheine: Der klassische Pkw-Führerschein ab 18 legte um 9 Prozent zu, während der L17-Führerschein um 6 Prozent auf ca. 33.300 stieg – ein Höchstwert seit Beginn der digitalen Erfassung 2006. Die Motorradführerscheine verzeichneten ein Plus von 5 Prozent auf etwa 25.700.

Noch nie so viele L17-Führerscheine ausgestellt

Der Trend zum Auto hält an: 2025 erhielten in Österreich über 90.000 Personen den Pkw-Führerschein der Klasse B (regulär sowie L17). Das entspricht einem Zuwachs von 8 Prozent bzw. etwa 6.800 Erteilungen gegenüber dem Vorjahr und markiert den zweithöchsten Wert seit 2013. Wachstum zeigten beide Ausbildungsformen, wobei der L17-Führerschein mit rund 33.300 Ausstellungen sogar ein Allzeithoch seit Erfassungsbeginn 2006 erreichte. Damit wird mittlerweile mehr als jede dritte B-Lenkberechtigung über den vorgezogenen L17-Weg erworben.

Höchststand bei Motorradführerscheinen, Rückgang bei Bussen

Österreich verzeichnete 2025 einen historischen Höchststand bei Motorradführerscheinen: 25.712 erteilte Scheine der A-Klassen bedeuteten ein Plus von 5 Prozent und den höchsten Wert seit 2006. Treibende Kräfte waren die Klasse A1 (plus 10 Prozent) sowie die Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen (plus 13 Prozent). Einen Dämpfer gab es hingegen bei den Busführerscheinen: Nach dem Spitzenjahr 2024 sanken die Neuausstellungen der D-Klassen um 24 Prozent auf 1.256 – was im Zehn-Jahres-Vergleich allerdings immer noch der dritthöchste Wert ist.