ÖAMTC warnt: Großes Stau-Wochenende steht bevor

Der ÖAMTC warnt vor dichtem Reiserückreiseverkehr: Das Ferienende im deutschen Nordrhein-Westfalen wird die Süd-Nord-Achsen stark belasten. Zudem sorgen regionale Großveranstaltungen für Verzögerungen bei An- und Abreisen.

Ferienende in Deutschland und Großveranstaltungen in Österreich: Die Straßen werden laut ÖAMTC am Wochenende stark belastet sein.

Ferienende in Deutschland und Großveranstaltungen in Österreich: Die Straßen werden laut ÖAMTC am Wochenende stark belastet sein.

Der Mobilitätsclub ÖAMTC warnt vor dichtem Reiserückreiseverkehr: Das Ferienende im deutschen Nordrhein-Westfalen wird die Süd-Nord-Achsen stark belasten. Weil auch in Tschechien, der Slowakei und Ungarn die Schule wieder startet, ist zudem auf den Ost-West-Routen, rund um Wien und vor der Grenze Drasenhofen (B7) mit Staus zu rechnen. Lokale Großereignisse verstärken das Verkehrsaufkommen regional zusätzlich.

Erhebliche Zeitverluste an den Grenzen und auf den Transitrouten

Die längsten Staus bei der Einreise nach Österreich prognostiziert der ÖAMTC vor dem Karawankentunnel (A11) sowie am Grenzübergang Spielfeld (A9). Wer das Land verlässt, braucht vor allem auf der A12 bei Kufstein/Kiefersfelden und vor der Grenze Drasenhofen Geduld. Als besonderer Stau-Hotspot gilt erneut die Fernpass-Strecke (B179), auf der durchgehend mit zähflüssigem Stop-and-Go-Verkehr zu rechnen ist.

Weitere Stau-Hotspots am Wochenende: A1, West Autobahn, Großraum Salzburg

A2, Süd Autobahn, Baustellenbereich Modriach – Packsattel und ab Wiener Neudorf Richtung Wien

A9, Pyhrn Autobahn, Gleinalm- und Bosrucktunnel

A10, Tauern Autobahn, vor den Mautstellen und den Tunnelbereichen,

A12, Inntal Autobahn, Großraum Innsbruck

A13, Brenner Autobahn, gesamter Verlauf, besonders Großraum Innsbruck, Mautstelle Schönberg und Baustelle Luegbrücke

Ötztaler Radmarathon

Wegen einer Großveranstaltung kommt es am Sonntag, 30. August, auf der Rundroute zwischen Sölden und Südtirol zu Verkehrsbehinderungen. Betroffen sind Kühtaisattel, Brenner, Jaufenpass und Timmelsjoch. Zeitweise Sperrungen gelten für die B186, B182, L11 sowie die Timmelsjoch Hochalpenstraße. Beachten Sie außerdem die Sperre der A13-Auffahrt Innsbruck Süd von 08.15 bis 11.20 Uhr.

„Iron Man“ Zell am See

Ebenfalls am Sonntag ist laut ÖAMTC wegen des Ironman Zell am See-Kaprun u.a. die Verbindung Maishofen – Schüttdorf – Piesendorf (B311/B168) von etwa 12 bis ca. 16.30 Uhr gesperrt. Ebenso sind die Pinzgauer Straße (B311) zwischen Bruck und Lend und die Hochkönig Straße (B164) zwischen Dienten und Saalfelden zeitweise nicht befahrbar.

„Kärnten läuft“ im Raum Klagenfurt

Noch ein Sportevent mit Folgen für den Verkehr: Wegen der Sportveranstaltung „Kärnten Läuft“ kommt es von 29. bis 31. August zu zahlreichen Sperren im Raum Klagenfurt und Wörthersee. Besonders am Sonntag müssen Autofahrer mit deutlichen Einschränkungen rechnen, da viele Strecken rund um den See – darunter auch die A2-Anschlussstelle Velden-Ost – nicht befahrbar sind.