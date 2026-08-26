Wüstenluft im Anmarsch: Staubband zieht über Österreich

Ein Tief über der Biskaya und ein Hoch über Nordafrika bilden derzeit ein meteorologisches Gespann, das eine kraftvolle Höhenströmung aus Südwesten anheizt.

Ein Blick auf die Wetterkarte zeigt aktuell spannende Dynamiken: Ein Tiefdruckgebiet steuert aktuell auf die Biskaya zu, während über Nordafrika ein kraftvolles Hochdruckgebiet Form annimmt. Daraus resultiert laut GeoSphere Austria eine südwestliche Höhenströmung, die am Donnerstag und Freitag zunehmend Saharastaub nach Mittel-, Süd- und Südosteuropa transportiert.

Donnerstag und Freitag liegt der Staub in Österreich in der Luft

Am Donnerstag und Freitag nimmt diese Strömung gewaltige Mengen an Saharastaub auf. Während Italien die höchsten Staubkonzentrationen abbekommt und sich auf besonders intensive Phänomene einstellen muss, bleibt auch Österreich nicht verschont: Vor allem am Freitag hüllt der Wüstenstaub den Himmel in fahl-milchiges Licht.