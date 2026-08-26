Flugzeug abgestürzt: Große Suchaktion beim Attersee läuft

Ein zweisitziges Flugzeug ist am Mittwochvormittag in den Attersee gestürzt. Die Maschine war kurz zuvor in Salzburg gestartet. Mehrere Einsatzkräfte suchen derzeit nach dem Wrack und möglichen Personen.

Dramatische Szenen haben sich am Mittwochvormittag am Attersee abgespielt. Eine kleine, zweisitzige Maschine dürfte während eines Fluges plötzlich an Höhe verloren haben und in den See gestürzt sein. Die Suche nach dem Flugzeug und den möglicherweise darin befindlichen Personen läuft derzeit auf Hochtouren.

Kontakt plötzlich abgebrochen

Die Maschine war zuvor vom Flughafen Salzburg gestartet. Laut den Flugdaten hob das Flugzeug um 11.23 Uhr und 30 Sekunden ab. Kurz darauf brach der Kontakt zur Maschine plötzlich ab. Augenzeugen wollen beobachtet haben, wie das Flugzeug rasch an Höhe verlor und schließlich im Wasser verschwand. Von der Maschine selbst soll anschließend nichts mehr zu sehen gewesen sein.

Große Suchaktion läuft

„Es gab einen Absturz, derzeit läuft eine Suche“, bestätigt die Polizei gegenüber 5 Minuten. Die Einsatzkräfte konzentrieren sich darauf, das Flugzeug zu lokalisieren und nach den Insassen zu suchen. Ob sich zum Zeitpunkt des Absturzes tatsächlich Personen an Bord befanden, ist derzeit noch nicht bekannt. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2026 um 12:33 Uhr aktualisiert