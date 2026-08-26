Hunderte Warnschilder: Südeuropäische Touristenregion rüstet sich für Tsunami

Die Côte d’Azur rund um Nizza wappnet sich für Tsunamis. Im Rahmen des Programms „Tsunami Ready“ hat die Touristenregion ihre Schutzmaßnahmen deutlich ausgeweitet. Der Grund: Auch im Mittelmeer besteht ein Tsunami-Risiko.

Seit heuer stehen entlang der beliebten Küste 800 neue Tsunami-Schilder. Sie zeigen Einheimischen und Urlaubern, wo Evakuierungszonen liegen und welche Wege im Ernstfall aus den gefährdeten Bereichen führen. Fast 100 sichere Zufluchtsorte werden ausgewiesen.

Warum die Gefahr real ist

Laut Unesco bestehe eine „100-prozentige Wahrscheinlichkeit“, dass in 30 bis 50 Jahren ein Tsunami im Mittelmeer auftreten wird. Besonders kritisch: Nach einem Erdbeben oder Unterwasser-Erdrutsch könnten vor allem im Raum Nizza nur wenige Minuten vergehen, bis die ersten Wellen die Küste erreichen.

©Stadt Nizza Die Karte zeigt gefährdete Gebiete.

Viele Menschen leben in Gefahrenzonen

Entlang der französischen Mittelmeerküste leben 164.000 Menschen in ausgewiesenen Risikogebieten. In der Urlaubssaison steigt die Zahl stark an: Allein an den Stränden rund um Nizza halten sich in der Hochsaison bis zu 87.000 Menschen gleichzeitig auf.