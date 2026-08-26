„Alkohol öffnet das Tor für das Böse“: Sido trinkt nichts mehr

Null Promille: Rapper Sido halt dem Alkohol abgeschworen. Negative Folgen für seine Karriere habe das keinesfalls: Seine neue Single "ISSO" schlägt hohe Wellen. Dabei rappt Sidos 13-jähriger Sohn an der Seite seines Vaters.

Sido hat kürzlich seine neue Single "ISSA" veröffentlicht. In einem Interview erzählt er nun, wie gerne er auf Alkohol verzichtet.

Sido hat kürzlich seine neue Single "ISSA" veröffentlicht. In einem Interview erzählt er nun, wie gerne er auf Alkohol verzichtet.

Der allseits bekannte Rapper Sido äußert sich in einem neuen Interview mit dem Format „Deutschrap ideal“ über sein Leben ohne Drinks. Weil „Alkohol das Tor für das Böse öffne“, verzichtet der mittlerweile 45-Jährige gänzlich auf Alkohol. „Es fällt mir nicht schwer. Der Spaß, den du für ein paar Stunden hast und was das Ganze danach mit sich bringt, wie scheiße es dir die nächsten Tage geht und wie schlecht es eigentlich auch schmeckt – das wiegt sich für mich nicht mehr auf. Und deswegen macht das für mich keinen Sinn mehr.“

Fans feiern Sidos Entschluss: „Geiler Typ!“

In den Kommentaren unter dem YouTube-Video drückten viele Zuschauer ihre Zustimmung für seine Entscheidung aus. Ein Nutzer schreibt: „Faszinierend, wie sich die meisten Rapper, wenn du sie 20 Jahre begleitest, entwickeln! Geiler Typ!“ Sido befindet sich aktuell spürbar in einem Wandel seiner Karriere. Seine am 21. August 2026 veröffentlichte Single „ISSA“ schlägt in den sozialen Medien bereits große Wellen. Musikalisch verbindet der Track die Energie seiner Anfangstage mit einer neuen, reiferen Bodenständigkeit.

Feature mit 13-jährigem Sohn „Bo“

Ein besonderes Highlight ist das Feature mit seinem 13-jährigen Sohn Bo, der hier zum ersten Mal an der Seite seines Vaters rappt. Im dazugehörigen Musikvideo treten beide im abgestimmten Look mit schwarzer Kleidung, Sonnenbrillen und Rosenkränzen auf.

Alkohol-Verzicht bremst Karriere keinesfalls

Der bewusste Verzicht bremse seine Kreativität in keiner Weise, betont Sido. Ganz im Gegenteil: Die Abstinenz bündele seine Energie auf neue Weise und sorge für einen frischen kreativen Schub.