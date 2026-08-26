Naturbeobachtung: Darum gehen jetzt viele auf Spinnen-Suche
Die Wespenspinne hat sich in Österreich inzwischen fest etabliert. Der Naturschutzbund bittet nun um Fotos der gestreiften Art, um deren Verbreitung zu erforschen.
Einst überwiegend in Südeuropa heimisch, hat die Wespenspinne mittlerweile auch in Österreich Fuß gefasst. Die Art bevorzugt sonnige Lebensräume mit langgrasiger Vegetation und ausreichendem Vorkommen ihrer Hauptbeute: den Heuschrecken. Ihre charakteristischen Radnetze mit Zick-Zack-Muster spinnen die Weibchen bevorzugt an langen Grashalmen. Das exzentrische Streifenmuster dient dabei als Tarnung und hält Fressfeinde fern.
Hast du eine Spinnenphobie?
Artenforschung unterstützen
Mittlerweile hat sich die trockenheitsresistente Spinne stark ausgebreitet. Sie gilt als spannender Klimaindikator und ist vor allem von Juli bis Oktober auf Wiesen, Trockenrasen oder Ackerrändern anzutreffen. Wer eine entdeckt, kann nun sogar die Artenforschung unterstützen: Der Naturschutzbund Österreich bittet nämlich aktuell darum, Fotos der Spinne auf www.naturbeobachtung.at oder in der zugehörigen App hochzuladen. „Mit euren Beobachtungen helft ihr dabei, mehr über das Vorkommen und die Verbreitung dieser faszinierenden Art in Österreich herauszufinden – und leistet ganz nebenbei einen wertvollen Beitrag zur Citizen Science“, erklären die Verantwortlichen abschließend.