Naturbeobachtung: Darum gehen jetzt viele auf Spinnen-Suche

Die Wespenspinne hat sich in Österreich inzwischen fest etabliert. Der Naturschutzbund bittet nun um Fotos der gestreiften Art, um deren Verbreitung zu erforschen.

Wer das Spinnentier entdeckt, kann mit einem Foto die Forschung unterstützen.

Wer das Spinnentier entdeckt, kann mit einem Foto die Forschung unterstützen.

Einst überwiegend in Südeuropa heimisch, hat die Wespenspinne mittlerweile auch in Österreich Fuß gefasst. Die Art bevorzugt sonnige Lebensräume mit langgrasiger Vegetation und ausreichendem Vorkommen ihrer Hauptbeute: den Heuschrecken. Ihre charakteristischen Radnetze mit Zick-Zack-Muster spinnen die Weibchen bevorzugt an langen Grashalmen. Das exzentrische Streifenmuster dient dabei als Tarnung und hält Fressfeinde fern.

©Pixabay / adege Trotz ihres trügerischen Namens ist die Wespenspinne für den Menschen nicht gefährlich.

Hast du eine Spinnenphobie? Ja, vollkommen! Schon beim Anblick eines Fotos bekomme ich Panik. Nur bei großen: Kleine Hausspinnen sind okay. Eher Ekel als Angst: Ich mag sie nicht, bleibe aber ruhig und bringe sie raus. Nein, gar nicht: Ich finde sie nützlich oder sie sind mir einfach völlig egal. Ich bin mir unsicher: Es kommt bei mir ganz auf die Situation an. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Artenforschung unterstützen

Mittlerweile hat sich die trockenheitsresistente Spinne stark ausgebreitet. Sie gilt als spannender Klimaindikator und ist vor allem von Juli bis Oktober auf Wiesen, Trockenrasen oder Ackerrändern anzutreffen. Wer eine entdeckt, kann nun sogar die Artenforschung unterstützen: Der Naturschutzbund Österreich bittet nämlich aktuell darum, Fotos der Spinne auf www.naturbeobachtung.at oder in der zugehörigen App hochzuladen. „Mit euren Beobachtungen helft ihr dabei, mehr über das Vorkommen und die Verbreitung dieser faszinierenden Art in Österreich herauszufinden – und leistet ganz nebenbei einen wertvollen Beitrag zur Citizen Science“, erklären die Verantwortlichen abschließend.