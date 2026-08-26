Österreich-Wetter: Bis zu 33 Grad am Donnerstag

Österreich erwartet am Donnerstag viel Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen. Bei nur geringem Gewitterrisiko werden bis zu 33 Grad erreicht.

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner hochsommerlichen Seite. Nach der Auflösung örtlicher Nebelfelder scheint in weiten Teilen des Landes die Sonne. Dazu steigen die Temperaturen auf bis zu 33 Grad.

Viel Sonnenschein im ganzen Land

Lokale Nebelfelder verschwinden am Morgen rasch. Anschließend dominiert österreichweit sonniges Wetter. Lediglich dünne, hohe Schleierwolken ziehen zeitweise über den Himmel. Auch im Bergland bleibt es überwiegend freundlich. Am Nachmittag bilden sich nur wenige Quellwolken, das Risiko für Regenschauer oder Gewitter ist gering. Der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig aus östlicher Richtung. Im Donauraum kann er zeitweise auch lebhaft auffrischen. Mit Tageshöchstwerten zwischen 28 und 33 Grad wird es in ganz Österreich sommerlich heiß.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2026 um 21:13 Uhr aktualisiert