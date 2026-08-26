Der Donnerstag in Österreich: Viel Sonne und teils lebhafter Wind

Die Sonne dominiert weitgehend, auch wenn zeitweise dichtere Wolkenfelder durchziehen. Letzte Frühnebelfelder lösen sich rasch auf, und über den Bergen bilden sich nachmittags zwar Quellwolken, es bleibt jedoch meist trocken.

Es wird noch einmal heiß: Am Donnerstag sind bis zu 33 Grad möglich.

Es wird noch einmal heiß: Am Donnerstag sind bis zu 33 Grad möglich.

Die Sonne dominiert den Tag weitgehend, auch wenn zeitweise dichtere Wolkenfelder durchziehen. Letzte Frühnebelfelder lösen sich rasch auf, und über den Bergen bilden sich nachmittags zwar Quellwolken, es bleibt jedoch meist trocken. Mit mäßigem bis lebhaftem Ost- bis Südwind wird es stellenweise heiß und spürbar schwül.

Höchstwerte von bis zu 33 Grad

Das Thermometer klettert auf heiße 27 bis 33 Grad – auf 2.000 Metern sind es angenehme 16 bis 20 Grad. Ein spürbarer Süd- bis Ostwind weht auf, der in den westlichen Bundesländern Föhnstimmung und in der Höhe eine Prise Saharastaub mitbringt, der Himmel zeigt sich dadurch stellenweise etwas milchig-diesig.