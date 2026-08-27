Tragödie am Berg: Mann stürzt vor den Augen des Enkel in den Tod

In Fügenberg (Tirol) kam es gestern zu einer Tragödie während einer Bergtour. Ein 79-Jähriger stürzte vor den Augen seines Enkel einen steilen Hang hinab und erlitt tödliche Verletzungen.

In Tirol starb gestern am Mann während einer Bergtour - sein Enkel musste alles mit ansehen.

In Tirol starb gestern am Mann während einer Bergtour - sein Enkel musste alles mit ansehen.

Am gestrigen Mitwoch unternahm ein 79-jähriger österreichischer Staatsbürger gemeinsam mit seinem Enkel eine Bergtour zur Kellerjochkapelle. Die beiden gingen vom Hecherhaus über die Kellerjochhütte in Richtung Kellerjochkapelle. Der Enkel befand sich dabei einige Meter vor seinem Großvater.

79-Jähriger stürzte steilen Hang hinab

Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der 79-Jährige plötzlich über einen etwa 40 bis 45 Grad steilen, felsdurchsetzten Grashang talwärts ab. Der Mann erlitt durch den Absturz tödliche Verletzungen, teilt die Polizei mit. An der Bergung und Versorgung waren ein Notarzthubschrauber, ein Polizeihubschrauber mit Alpinpolizisten, eine Polizeistreife sowie das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes beteiligt.