Rückreiseverkehr in Österreich: Hier drohen Staus am Wochenende

Rund um den Wörthersee und in weiteren Teilen Österreichs könnte es am Wochenende eng werden. Rückreisende treffen auf mehrere Sportveranstaltungen - laut ARBÖ wird vor allem der Sonntag zur Geduldsprobe.

Am letzten Augustwochenende treffen Rückreisewelle und mehrere große Sportveranstaltungen aufeinander. Besonders am Sonntag drohen in Kärnten, Salzburg und Tirol Sperren und Verzögerungen.

Am letzten Augustwochenende treffen Rückreisewelle und mehrere große Sportveranstaltungen aufeinander. Besonders am Sonntag drohen in Kärnten, Salzburg und Tirol Sperren und Verzögerungen.

Das letzte Augustwochenende von Donnerstag, 27. August, bis Sonntag, 30. August, bringt laut ARBÖ noch einmal starken Sommerreiseverkehr. Viele Urlauber sind weiterhin Richtung Süden unterwegs, gleichzeitig nimmt die Rückreise aus Italien, Slowenien, Kroatien und österreichischen Urlaubsregionen zu. Schon am Freitagnachmittag rechnet ARBÖ mit dichterem Verkehr auf Stadtausfahrten und den klassischen Nord-Süd-Routen. Am Samstag treffen Reisende Richtung Süden zunehmend auf Heimreisende Richtung Deutschland und in die Niederlande. Der Samstag dürfte damit erneut zum Hauptreisetag werden.

Hier drohen Staus Geduld brauchst du unter anderem auf der Westautobahn (A1), Südautobahn (A2), Ostautobahn (A4), Pyhrnautobahn (A9), Tauernautobahn (A10), Karawankenautobahn (A11), Inntalautobahn (A12) und Brennerautobahn (A13). Auch auf der Wiener Südosttangente (A23), der Semmering Schnellstraße (S6) und der Brucker Schnellstraße (S35) sind Verzögerungen möglich. Dazu kommen die Fernpassstraße (B179), Loferer Straße (B178) und Zillertalstraße (B169). In Salzburg und Tirol bleiben außerdem Abfahrtssperren beziehungsweise Fahrverbote gegen Ausweichverkehr aktiv.

Wörthersee im Fokus

In Kärnten kommt am Sonntag noch eine sportliche Straßensperre dazu: Bei „Kärnten Läuft“ führt der Wörthersee Halbmarathon von Velden über Pörtschach und Krumpendorf nach Klagenfurt. Der Start ist um 9 Uhr in Velden, erste Sperren auf der Wörthersee Straße (B83) beginnen bereits um 5.30 Uhr. Auch die Anschlussstelle Velden Ost der Südautobahn (A2) ist zwischen 8.30 und etwa 9.30 Uhr gesperrt. Wer im Raum Velden, Pörtschach, Krumpendorf oder Klagenfurt unterwegs ist, sollte daher mit Verzögerungen rechnen.

Auch in Salzburg und Tirol kann es sich stauen

Auch in Salzburg und Tirol kommen am Sonntag tausende Sportler auf die Straße. Beim IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun werden rund 2.500 Athleten erwartet, beim 45. Ötztaler Radmarathon rund 4.000 Teilnehmer. In beiden Regionen führen die Bewerbe zu zahlreichen Straßensperren. Rund um Zell am See empfiehlt der ARBÖ, den betroffenen Raum zwischen spätem Vormittag und frühem Abend möglichst großräumig zu umfahren. Beim Ötztaler Radmarathon beginnen die Sperren bereits in den frühen Morgenstunden.

Sonntag wird heikel

Auch Wien bekommt das volle Wochenendprogramm zu spüren: Gürtel Nightwalk, Rapid Wien gegen Sturm Graz und ein Konzert von Diljit Dosanjh sorgen für zusätzliches Verkehrsaufkommen. Besonders kritisch dürfte aber der Rückreiseverkehr ab Sonntagmittag und am Nachmittag werden. „Der Sonntag wird aus Verkehrssicht der anspruchsvollste Tag des Wochenendes“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten. Wer zeitlich flexibel ist, sollte laut ARBÖ besonders die Nachmittagsstunden meiden und mehr Zeit für die Fahrt einplanen.