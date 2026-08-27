Grundwasserabgabe für Industrie könnte 33 Millionen Euro bringen

Während Industriebetriebe in Österreich jährlich Milliarden Liter Grundwasser verbrauchen, zahlen sie laut Greenpeace dafür derzeit keine Abgabe. Eine Gebühr von 10 Cent pro Kubikmeter könnte dem Staat rund 33 Millionen Euro pro Jahr bringen.

330 Milliarden Liter

Rund ein Drittel des gesamten Grundwasserverbrauchs in Österreich entfällt laut Greenpeace auf Industriebetriebe. Das entspricht etwa 330 Milliarden Litern pro Jahr. Für diese Nutzung werde derzeit keine Grundwasserabgabe eingehoben. Greenpeace hat deshalb berechnet, welche Einnahmen nach Vorbildern aus Deutschland möglich wären. Im Mittelpunkt steht dabei eine Abgabe von 10 Cent pro Kubikmeter, wie sie in Bayern gilt.

Millionen für Staat

Würde dieses Modell auf Österreich übertragen, könnten laut der Berechnung jährlich rund 33 Millionen Euro in die Staatskasse fließen. Bei einer Abgabe wie in Berlin wären es sogar rund 102 Millionen Euro. Dort werden 31 Cent pro Kubikmeter Grundwasser verlangt. Auch Frankreich hebt abhängig von Region und Nutzung Gebühren ein. Greenpeace fordert nun auch für Österreich eine Abgabe auf den industriellen Grundwasserverbrauch.

©Greenpeace/Mitja Kobal Eine Grundwasserabgabe für die Industrie könnte laut Greenpeace jährlich Millionen für die Trinkwasserversorgung bringen.

Geld fehlt im Netz

Hinter der Forderung steht auch die Finanzierung der Trinkwasserversorgung. Laut dem Dachverband der Trinkwasserversorger ÖVGW fehlen jährlich 50 Millionen Euro an öffentlichen Förderungen für Ausbau und Erhalt des Trinkwassernetzes. Eine Abgabe von 10 Cent pro Kubikmeter könnte nach der Greenpeace-Berechnung mehr als die Hälfte dieser Lücke abdecken. Die Organisation fordert deshalb, die Einnahmen zweckgebunden für Ausbau und Instandhaltung der Trinkwasserinfrastruktur einzusetzen.

Grundwasser niedrig

Zusätzlichen Druck sieht Greenpeace durch die Trockenheit. Mitte August hätten 93 Prozent aller Messstellen in Österreich niedrige oder sehr niedrige Grundwasserstände gezeigt. Wasserexperte Sebastian Theissing-Matei warnt deshalb vor zunehmenden Problemen bei der Versorgung. „Wir haben in Österreich immer öfter zu wenig Wasser und unsere Wasserversorgung kommt vermehrt an ihre Grenzen.“ Aus Sicht von Greenpeace müsse sich deshalb auch die Industrie stärker an den Kosten beteiligen.

©Greenpeace/Mitja Kobal Greenpeace-Wasserexperte Sebastian Theissing-Matei fordert, dass sich die Industrie an den Kosten für das Trinkwassernetz beteiligt.

Forderung an Bund

Konkret verlangt Greenpeace von der Bundesregierung eine Grundwasserabgabe von 10 Cent pro Kubikmeter für die Industrie. Die Einnahmen sollen laut Organisation gezielt in die Trinkwasserversorgung fließen. Damit soll nicht nur zusätzliches Geld für das Netz zur Verfügung stehen, sondern auch die industrielle Nutzung von Grundwasser einen finanziellen Beitrag leisten. Ob die Bundesregierung eine solche Abgabe tatsächlich einführt, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.