„Ciao, Kopper“: Ex-Tatort-Kommissar mit 66 Jahren verstorben

Zwischen 1996 und 2018 stand der bekannte deutsche Schauspieler Andreas Hoppe in 57 „Tatort“-Episoden aus Ludwigshafen an der Seite von Ulrike Folkerts vor der Kamera. Als Ermittler Mario Kopper bildete er über zwei Jahrzehnte hinweg das prominente Gegenstück zu ihrer Rolle der Lena Odenthal. Folkerts zeigte sich tief getroffen vom Tod ihres langjährigen Weggefährten und hob die besondere, freundschaftliche Nähe hervor, die beide auch abseits der Dreharbeiten verband.

Künstlerische Laufbahn begann im Theater

Der am 1. Juni 1960 in Berlin geborene Hoppe absolvierte seine Schauspielausbildung von 1982 bis 1986 an der Hochschule für Musik und Tanz Hannover. Seine künstlerische Laufbahn begann auf der Bühne: Neben Auftritten am Staatstheater Hannover war er Anfang der 1990er-Jahre an unterschiedlichen Berliner Theatern engagiert. Der Wechsel ins Fernsehen erfolgte schrittweise über erste Nebenrollen in verschiedenen Krimiformaten. Nach 21 Jahren und zahlreichen Ermittlungen verabschiedete er sich Anfang 2018 mit der nach seiner Spielfigur benannten Episode „Kopper“ aus der Krimireihe.

Ulrike Folkerts: „Ciao Copper“

Nach der Nachricht von seinem Tod würdigte ihn seine langjährige Schauspielkollegin Ulrike Folkerts mit bewegenden Worten. Sie beschrieb ihn als weit mehr als nur ihren Partner vor der Kamera: Die beiden lernten sich bereits in den 1980er-Jahren in derselben Klasse an der Schauspielschule kennen, machten dort ihre ersten Schritte im Beruf und verbrachten schließlich über zwei Jahrzehnte gemeinsam am „Tatort“-Set. Sie betonte in einer Mitteilung die tiefe, vertraute Freundschaft, die sie nach vielen gemeinsamen Höhen und Tiefen verband, und verabschiedete ihren geschätzten Weggefährten mit einem emotionalen „Ciao Kopper“.