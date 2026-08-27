Unterschätzte Gefahr: Diese Krebsart trifft Kinder und Jugendliche am häufigsten tödlich

Wenn Kinder an Krebs erkranken, gibt es oft Hoffnung. Doch bei Hirntumoren versagt die Medizin noch zu häufig. Sie gelten als die tödlichste Krebsart bei jungen Patienten. Warum ist das so und wo bleibt Hoffnung?

Wenn Kinder an Krebs erkranken, stürzen Familien in ein tiefes Loch. Dank moderner Medizin gibt es heute bei vielen Tumorarten hohe Heilungschancen. Doch eine Diagnose sticht besonders bitter hervor: Hirntumore. Sie sind die mit Abstand häufigste krebsbedingte Todesursache im Kindes- und Jugendalter. Jedes Jahr erkranken weltweit rund 400.000 Kinder und Jugendliche an Krebs. Während medizinische Fortschritte dazu geführt haben, dass ein Großteil von ihnen geheilt werden kann, hinkt der Erfolg bei Tumoren des zentralen Nervensystems weiterhin hinterher. Anlässlich des internationalen Awareness-Monats für Krebs bei Kindern und Jugendlichen, dem sogenannten „Golden September“, informiert Johannes Gojo von der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde von MedUni Wien und AKH Wien über aktuelle Entwicklungen auf diesem Gebiet. An der MedUni Wien und dem AKH Wien wurde dafür das international beachtete Hirntumorzentrum für Kinder und Jugendliche eingerichtet.

©MedUni Wien/feelimage „Neben der Tumorkontrolle geht es in unserem Zentrum auch um die langfristige Gesundheit, Entwicklung und Lebensqualität der Patientinnen und Patienten“, sagt Gojo.

Große Klüfte bei den Heilungschancen

Die Wissenschaft weiß heute, dass Hirntumor nicht gleich Hirntumor ist. Bereits mehr als 100 verschiedene Arten von Tumoren im Gehirn und Rückenmark von Kindern konnten identifiziert werden. Diese Erkenntnis hat die Behandlungsansätze zwar grundlegend verändert, verdeutlicht aber auch die extreme Komplexität der Erkrankung. Betrachtet man die Gesamtstatistik für Europa und Nordamerika, liegt die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei Kinderhirntumoren zwar bei etwa 75 bis 80 Prozent, doch diese Zahl verbirgt massive Unterschiede. Während Kinder mit niedriggradigen Gliomen oft sehr gute Langzeit-Überlebensraten von über 90 Prozent erreichen, zählen hochgradige Gliome und diffuse intrinsische Ponsgliome (DIPG) zu den aggressivsten Krebserkrankungen überhaupt. Die durchschnittliche Überlebenszeit beträgt hier ab der Diagnose oft nur bedrückende zwölf Monate.

Leben mit den Spätfolgen

Der enorme Forschungsbedarf ergibt sich jedoch nicht nur aus der hohen Sterblichkeit. Gojo betont die vielschichtige Problematik der Erkrankung:

„Der enorme Forschungsbedarf bei Hirntumoren ergibt sich aber nicht nur aus der hohen Mortalität. Auch die hohe Morbidität stellt die Wissenschaft weiterhin vor große Herausforderungen. Kinder und Jugendliche, die einen Hirntumor überlebt haben, leiden oft unter Spätfolgen, die entsprechende professionelle Betreuung brauchen.“

Viele heimische Patientinnen und Patienten benötigen daher auch nach erfolgreicher Tumorkontrolle eine lebenslange Unterstützung.

Hoffnung durch Maßschneiderei in der Medizin

Um sowohl die Überlebenschancen als auch die spätere Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern, setzt die Forschung in Österreich verstärkt auf die Präzisionsmedizin. Ziel ist es, die molekularen Eigenschaften des einzelnen Tumors genau zu entschlüsseln und daraus maßgeschneiderte Therapien abzuleiten. Die MedUni Wien ist dabei maßgeblich an zahlreichen internationalen Studien und Forschungsnetzwerken beteiligt – unter anderem als koordinierendes Zentrum der sogenannten MEMMAT-Studie, in deren Rahmen Kinder und Jugendliche mit rezidivierten Medulloblastomen und anderen Tumorarten behandelt werden. Zudem stehen innovative Verfahren wie Liquid Biopsy-Analysen im Fokus der Wiener Forschenden. Um dieser Komplexität gerecht zu werden, arbeiten am Wiener Hirntumorzentrum Spezialistinnen und Spezialisten der Kinderonkologie, Neurochirurgie, Radiologie, Strahlentherapie, Neuropathologie und Klinischen Psychologie eng zusammen.

Ein Signal der Solidarität aus Wien

Der Experte unterstreicht die Notwendigkeit dieses Schulterschlusses für die Zukunft der Betroffenen:

„Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie entscheidend ein tiefes Verständnis der biologischen Vielfalt von Kinderhirntumoren für Fortschritte in der Behandlung ist. Gleichzeitig bleiben insbesondere aggressive Subtypen eine große Herausforderung. Deshalb müssen wir Forschung, internationale Kooperationen und klinische Expertise weiter eng verbinden. Unser Ziel muss es sein, schneller neue Therapien zu entwickeln, um die Überlebenschancen und Lebensqualität der betroffenen Kinder und Jugendlichen zu verbessern.“

Auch optisch setzen MedUni Wien und AKH Wien im September ein weithin sichtbares Zeichen der Solidarität: Der Eingangsbereich des Wiener AKH wird vom 1. bis 7. September goldfarben beleuchtet, um auf die Schicksale und Herausforderungen krebskranker Kinder und ihrer Familien aufmerksam zu machen.