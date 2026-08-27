Vor dem Aus? Millionenshow könnte 2027 eingestellt werden

Nach mehr als zwei Jahrzehnten droht der „Millionenshow“ mit Armin Assinger das Aus im ORF. Das Kultquiz könnte 2027 letztmalig ausgestrahlt werden, das genaue Enddatum ist derzeit aber noch unklar.

Beim ORF stehen die Zeichen für die „Millionenshow“ auf Abschied: 2027 könnte Schluss sein – entweder bereits vor der Sommerpause im Mai oder erst zum Jahresende. Das geht aus mehreren Medienberichten hervor. Ein wesentlicher Treiber für das mögliche Aus sind die hohen Produktionskosten. Da die Quizshow in Köln aufgezeichnet wird, kostet eine Folge rund 200.00 Euro, was sich aufs Jahr gerechnet auf knapp fünf Millionen Euro summiert. Das eingesparte Geld soll künftig vor allem heimischen Film- und Fernsehproduktionen zugutekommen, heißt es.

Auch Moderator Armin Assinger tappt im Dunkeln

Über den Fortbestand der „Millionenshow“ liegt selbst Moderator Armin Assinger derzeit keine konkrete Information vor. Wie er im Interview mit der „Kleinen Zeitung“ darlegte, ist die Ausstrahlung für 2027 jedoch gesichert, da vier Produktionstermine des laufenden Jahres ins Folgejahr verschoben wurden. Die ausstehende Entscheidung sieht der Kärntner gelassen und merkte trocken an, dass im Moment außer „Abwarten und Kaffeetrinken“ wenig zu tun bleibe.

Fixer Bestandteil des Montagabend-Programms

Ein Ende des Formats würde der Moderator bedauern, da der ORF somit sein einziges verbliebenes Eigenquiz verlieren würde. Assinger hob die jahrzehntelange Verankerung der Sendung im Montagabend-Programm hervor und stellte kritisch die Frage nach adäquatem Ersatz. Wie die Zukunft der „Millionenshow“ nach 2027 konkret aussieht, bleibt den anstehenden Weichenstellungen der ORF-Programmplanung vorbehalten.

Assinger übernahm die Show 2002 nach Ski-Karriere

Die Moderation der „Millionenshow“ übernahm Armin Assinger im Jahr 2002 nach einem erfolgreichen Auswahlverfahren gegen prominente Mitbewerber. Mit dem jahrzehntelangen Erfolg als Quizmaster hatte der ehemalige Skiprofi ursprünglich nicht gerechnet – sein Ziel sei lediglich gewesen, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Während das 25-jährige Jubiläum 2027 gesichert ist, bleibt der Verbleib des Formats im ORF-Programm darüber hinaus offen.