Ab Mai 2027: Direkt-Flug von Wien nach Philadelphia

Neu auf dem Flugplan: Mit American Airlines bedient die weltweit größte US-Fluggesellschaft ab dem 6. Mai 2027 erstmals die Direktverbindung von Wien nach Philadelphia.

Mit der neuen Verbindung zwischen Wien und der US-Metropole Philadelphia baut der Flughafen Schwechat sein Langstreckenangebot in die USA weiter aus. Der Einsatz des modernen Airbus A321XLR auf dieser saisonalen Route bietet Passagieren Anschlüsse im US-Flugnetz und stärkt gleichzeitig die wirtschaftlichen sowie touristischen Beziehungen zwischen Wien und den USA, heißt es vom Flughafen in einer Aussendung.

American Airlines ist die aktuell größte Fluggesellschaft der USA

Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG dazu: „Mit American Airlines begrüßen wir die aktuell größte Fluggesellschaft der USA neu am Flughafen Wien. Diese erstmalige Direktverbindung nach Philadelphia, die sechstgrößte Stadt der Vereinigten Staaten, erweitert unser Langstreckennetz um eine attraktive neue Destination und schafft gute Anschlussmöglichkeiten zu zahlreichen Zielen in Nord- und Südamerika. Nordamerika zählt zu den wichtigsten Wachstumsmärkten für den Flughafen Wien und die Tourismusstandorte Wien und Österreich. Die Neuaufnahme dieser neuen Langstreckenverbindung stärkt die transatlantische Konnektivität des Flughafen Wien weiter.“

Tägliche Langstreckenverbindung

Mit einem modernen Airbus A321XLR nimmt American Airlines ab dem 6. Mai 2027 eine tägliche Langstreckenverbindung zwischen Wien und Philadelphia auf. Der Tagesflug hebt um 11.40 Uhr in Wien ab (Ankunft 15.55 Uhr), der Rückflug startet um 18.50 Uhr in den USA (Ankunft 10.05 Uhr am Folgetag). Die Route wird saisonal sowie zusätzlich über die Weihnachtsfeiertage angeboten und gewährt dank des Drehkreuzes Philadelphia gute Umsteigemöglichkeiten in die USA, nach Kanada, Mexiko und in die Karibik.

Philadelphia: Historische Metropole und Tor zur US-Ostküste

Als Geburtsort der amerikanischen Unabhängigkeit nimmt Philadelphia eine herausragende Stellung in der Geschichte der USA ein. Historische Monumente wie die Liberty Bell und die Independence Hall unterstreichen die kulturelle Bedeutung der Millionenstadt. Neben ihrer historischen Rolle präsentiert sie sich als bedeutender Standort für Wirtschaft, Forschung und Bildung sowie als dynamische Kultur- und Gastronomiehochburg. Durch die zentrale Lage an der Ostküste bietet die Stadt zudem optimale Voraussetzungen als Ausgangspunkt für Regionalreisen.

Über American Airlines

Mit täglich mehreren Tausend Flügen zu mehr als 350 Destinationen in über 60 Ländern zählt American Airlines zu den weltweit größten Luftfahrtunternehmen. Die Airline ist Gründungsmitglied der oneworld-Allianz, deren Netz insgesamt über 900 Ziele umfasst. Die Aktie der American Airlines Group Inc. ist an der Technologiebörse Nasdaq unter dem Tickersymbol AAL gelistet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.08.2026 um 16:15 Uhr aktualisiert