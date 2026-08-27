Brisante Wetterlage am Freitag: Gefahr von Superzellen und schweren Sturmböen

Durch hohe Windscherung sind in mehreren Teilen des Landes langlebige, besonders intensive Gewitter möglich.

Durch hohe Windscherung sind in mehreren Teilen des Landes langlebige, besonders intensive Gewitter möglich.

Im Alpenraum braut sich laut GeoSphere Austria am Freitag eine potenziell gefährliche Wetterlage zusammen. Der Grund dafür ist ein explosives Zusammenspiel meteorologischer Faktoren: In mittleren Höhenströmen trifft stark erwärmte Luft auf extrem feuchte Luftmassen am Boden. Abseits der klassischen Föhnregionen entsteht dadurch eine enorm energiereiche Atmosphäre, die als idealer Nährboden für heftige Unwetter dient.

Lokale Superzellen mit hohem Gefahrenpotenzial nicht ausgeschlossen

Zusätzlich sorgt eine starke Veränderung von Windrichtung und -geschwindigkeit mit zunehmender Höhe für brisante Bedingungen. Diese Strömungsverhältnisse begünstigen länger andauernde und besonders kräftige Unwetterzellen. Sollten am Nachmittag und Abend erste Gewitter entstehen, drohen lokal Superzellen mit hohem Gefahrenpotenzial.

Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Ober-und Niederösterreich

Für den Spätnachmittag kündigt sich eine markante Druckwelle an. Von den Unwettern dürften vor allem Vorarlberg, die Grenzregion zwischen Bayern und Tirol, das nördliche Salzburg sowie Ober- und im späteren Verlauf Niederösterreich betroffen sein. In der ersten Nachthälfte überquert schließlich eine Kaltfront die Region, die erneut schwere Gewitter und Sturmböen im Gepäck hat.

Auch Saharastaub spielt eine Rolle

Unklar ist bislang der genaue zeitliche Ablauf der Druckwelle sowie die genaue Anzahl der entstehenden Gewitterzellen. Zudem könnte lokaler Föhn die Gewitterentwicklung im Bergland stellenweise verzögern oder hemmen. Auch der aktuell in der Luft vorhandene Saharastaub spielt eine Rolle: Er könnte das Sonnenlicht leicht dämpfen und damit die Aufheizung des Bodens etwas abschwächen.