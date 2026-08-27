Bergdrama: Wanderer (64) stürzte 70 Meter in den Tod

Beim Abstieg von der Göppinger Hütte in Richtung Butzensee (Vorarlberg) kam ein 64-jähriger Deutscher zu Sturz. Er stürzte rund 70 Meter über einen felsigen Hang und starb.

Zu einem tödlichen Bergunfall kam es am Donnerstag, 27. August, in Lech in Vorarlberg. Ein 64-jähriger Deutscher war gemeinsam mit zwei Begleitern von der Göppinger Hütte in Richtung Butzensee unterwegs. Beim Abstieg kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache zu Fall. Anschließend stürzte er rund 70 Meter über einen felsdurchsetzten Hang ab.

Notruf sofort abgesetzt

Die beiden Begleiter reagierten umgehend und verständigten die Einsatzkräfte. Auch ein Notarzthubschrauber wurde zum Unfallort entsandt. Die Besatzung von „Gallus 1“ konnte für den 64-Jährigen jedoch nichts mehr tun. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Wanderers feststellen.

Kein Fremdverschulden festgestellt

Nach ersten Ermittlungen gibt es keine Hinweise darauf, dass eine andere Person für den Unfall verantwortlich sein könnte. Die Polizei geht von einem Unfall ohne Fremdverschulden aus. Die näheren Umstände des tödlichen Absturzes werden dennoch weiter erhoben.