Ganz schön frech: Deutsche küren „Österreichs gastfreundlichstes Bundesland“

Wer in Österreich Urlaub macht, erinnert sich oft nicht nur an Berge, Städte oder Seen. Häufig sind es die Menschen, die einen Aufenthalt besonders machen“, heißt es bei der großen Umfrage von Travelbook.

Wo in Österreich fühlen sich deutsche Urlauber besonders wohl?

Wo in Österreich fühlen sich deutsche Urlauber besonders wohl?

Von den Alpen Tirols über die Kulturmetropole Wien bis zu den Seenlandschaften Kärntens: Österreich zählt zu den beliebtesten Reisezielen Europa. Doch welche Region wird von Gästen als besonders herzlich, offen und einladend wahrgenommen?“, fragt sich das deutsche Online-Reisemagazin Travelbook.

Herzlicher Empfang und wertvolle Tipps

Was sollten die deutschen Voter berücksichtigen? „Vielleicht wurden Sie auf einer Reise besonders freundlich empfangen. Vielleicht haben Ihnen Einheimische wertvolle Tipps gegeben oder dafür gesorgt, dass Sie sich sofort willkommen fühlten“, heißt es.

Entscheidung fällt beim Award

Welches Bundesland am Ende den Titel „Gastfreundlichstes Bundesland Österreichs“ erhält, entscheidet das bereits beendete Voting der Teilnehmer. Das Ergebnis werde laut Travelbook am 22. September 2026 beim großen Travelbook Award verkündet. Man darf gespannt sein.