Kondom-Panne in Frankreich: Wie sicher sind „Verhüterli“ in Österreich?

Nach dem Rückruf von 260.000 löchrigen Kondomen in Frankreich drängt sich die Frage auf: Wie sicher sind in Österreich verkaufte „Verhüterli“? 5 Minuten hat beim zuständigen Amt für Sicherheit im Gesundheitswesen nachgefragt.

In Österreich verkaufte Kondome unterliegen strengen gesetzlichen Sicherheitsvorgaben. Sie müssen hohe Qualitätsstandards erfüllen, um wirksam vor ungewollten Schwangerschaften und sexuell übertragbaren Infektionen zu schützen.

Strenge Anforderungen an Gummis

Kondome gelten in der EU als „Medizinprodukte“ und „unterliegen damit strengen regulatorischen Anforderungen“, heißt es vom BASG auf Anfrage von 5 Minuten. Vor dem Gebrauch – vom Amt treffenderweise als „Inverkehrbringen“ bezeichnet – müsse jeder Hersteller ein „Konformitätsbewertungsverfahren“ durchlaufen.

CE-Kennzeichnung erforderlich

Erst nach „erfolgreicher Bewertung“ darf das Produkt mit einer CE-Kennzeichnung „in Verkehr gebracht“ werden. Hersteller aus Drittländern benötigen einen in der EU ansässigen Bevollmächtigten. Was muss auf der Verpackung draufstehen? Ablaufdatum, Chargennummer, Breite des Kondoms und Herstellerinfos.

Wichtige Tipps bei der Anwendung

Selbst das sicherste Kondom büßt an Schutzwirkung ein, wenn es falsch gehandhabt wird. Wichtig: Richtige Größe wählen und nur wasser- oder silikonbasierte Gleitmittel verwenden. Acht geben bei der Lagerung: Kondome vertragen weder Hitze noch Frost.