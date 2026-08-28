Wetter am Freitag: Heiß, diesig und gewittrig

Sonniges Wetter prägt den Freitag, auch wenn Saharastaub die Sicht spürbar einschränkt. Ab dem frühen bis mittleren Nachmittag entstehen dann vom Bregenzerwald bis nach Osttirol die ersten Gewitter.

In den meisten Regionen Österreichs wird es am Freitag sonnig, diesig durch Saharastaub und sehr heiß bei 29 bis 36 Grad. Am wärmsten wird es in Oberösterreich, Teilen Niederösterreichs, im Flachgau, der Steiermark und Unterkärnten. Dazu weht stürmischer Südföhn in den Alpen und starker Südostwind im Nordosten.

Kräftige Gewitter möglich

Im Westen bleiben die Werte teils bei rund 26 Grad. Ab dem Nachmittag ziehen von Vorarlberg und Nordtirol her Regenschauer und Gewitter auf, die sich abends unter stürmischem Westwind auf weite Teile des Landes ausweiten können. Nachts ziehen die teils kräftigen Gewitter weiter Richtung Süden und Osten, manche Regionen bleiben jedoch komplett trocken.