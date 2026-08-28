Partielle Mondfinsternis: Spektakuläres Schattenspiel über Österreich

Eine partielle Mondfinsternis verhüllte heute den Trabanten bis zu 93 Prozent. Ein Leser hielt das Schattenspiel per Video fest.

Knapp zwei Wochen nach der teilweisen Verdeckung der Sonne erwartete Astronomie-Fans am heutigen Freitag in der Früh bereits das nächste Highlight am Himmel. Kürzlich ließ sich eine partielle Finsternis unseres Mondes mitverfolgen. Ein 5-Minuten-Leser hat der Redaktion sogar ein Zeitraffer-Video davon zukommen lassen.

Partielle Mondfinsternis über Österreich

Während des Phänomens taucht der Mond nach und nach in den Schatten der Erde ein, wodurch dieser bis zu 93 Prozent im Schatten verschwindet. Wer im östlichen Teil des Landes wohnt, muss allerdings mit Einschränkungen rechnen: Dort ging der Mond unter, bevor der Höhepunkt der Verdunkelung erreicht war. Bessere Chancen auf das vollständige Schauspiel hatte man hingegen im Westen. In der Bundeshauptstadt Wien trat die stärkste Verfinsterung um genau 6.13 Uhr ein.

Mondfinsternis: Hintergrund des Schattenspiels

Damit es zu einer Finsternis dieser Art kommt, ist Vollmond erforderlich. Bei dieser Konstellation befinden sich Sonne, Erde und Mond exakt auf einer Achse. Durch wandert der Trabant durch den Schattenraum unseres Planeten, was – je nach Abdeckungsgrad – entweder zu einer vollständigen oder nur teilweisen Verfinsterung führt.

©Thomas Kaiser | Heute war eine partielle Mondfinsternis zu beobachten.

Nächste Mondfinsternis

Wie die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) betont, findet die nächste Halbschatten-Mondfinsternis am 20. Feber 2027 statt und am 12. Jänner 2028 die nächste partielle Mondfinsternis. Eine totale Mondfinsternis „die von Wien aus zumindest in den Totalen und totalen Phasen in vollem Verlauf zu sehen sein wird, findet erst am 31. Dezember 2028 statt.“

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Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

©Thomas Kaiser | Ein 5-Minuten-Leser hat der Redaktion sogar ein Zeitraffer-Video davon zukommen lassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2026 um 06:49 Uhr aktualisiert