/ ©Peter Umlauft
Hubschrauber im Einsatz: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Sturz über Böschung
Am Donnerstagnachmittag kam es im Gemeindegebiet von St. Jakob im Defereggen (Osttirol) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer (57) wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck gebracht.
Am gestrigen Donnerstag fuhr ein 57-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad gegen 15.40 Uhr auf der L25 im Gemeindegebiet von St. Jakob im Defereggen Richtung Huben, teilt die Polizei mit.
Mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht
Im Bereich des Straßenkilometers 31,750 kam er Zeugenangaben zufolge aus bisher unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab und einige Meter weiter im Böschungsbereich zu Sturz. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen, so die Beamten abschließend.
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