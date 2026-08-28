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/ ©Peter Umlauft
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber C11 am Himmel im Einsatz
Nach einem schweren Sturz mit dem Motorrad musste ein 57-Jähriger ins Krankenhaus gebracht werden.
St. Jakob im Defereggen
28/08/2026
Verkehrsunfall

Hubschrauber im Einsatz: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Sturz über Böschung

Am Donnerstagnachmittag kam es im Gemeindegebiet von St. Jakob im Defereggen (Osttirol) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer (57) wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck gebracht.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Am gestrigen Donnerstag fuhr ein 57-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad gegen 15.40 Uhr auf der L25 im Gemeindegebiet von St. Jakob im Defereggen Richtung Huben, teilt die Polizei mit.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Im Bereich des Straßenkilometers 31,750 kam er Zeugenangaben zufolge aus bisher unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab und einige Meter weiter im Böschungsbereich zu Sturz. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen, so die Beamten abschließend.

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