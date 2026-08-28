ÖAMTC: „Das ändert sich ab 1. September für alle Führerscheinbesitzer“

Am 1. September tritt die 23. FSG-Novelle in Kraft. Die Neuerungen betreffen unter anderem internationale Führerscheine, Fristen bei Prüfungen und das Vorgehen nach einem Führerscheinverlust. Hier sind die wichtigsten Änderungen.

Der ÖAMTC informiert: Die FSG-Novelle bringt einerseits kürzere Fristen, aber auch strengere Strafen.

Der ÖAMTC informiert: Die FSG-Novelle bringt einerseits kürzere Fristen, aber auch strengere Strafen.

Mit 1. September 2026 greift die FSG-Novelle (Führerscheingesetz-Novelle), diese bringt einige Änderungen mit sich. Erstens: Die C-/D-Führerscheine sowie internationale Scheine haben ab September längere Laufzeiten. Berufskraftfahrer ab 60 müssen ihren C- oder D-Führerschein künftig nur noch alle fünf statt bisher alle zwei Jahre verlängern. Zudem gilt der Internationale Führerschein nach dem Wiener Übereinkommen künftig drei Jahre lang. Einzige Ausnahme: Für Länder wie die USA oder Kanada bleibt es bei einem Jahr Gültigkeit.

Neue Fristen bei Führerscheinprüfungen, mehr Spielraum bei verlorenem Schein

Bei Nichtbestehen der Führerscheinprüfung darf künftig schon nach 12 Tagen (statt 14) wiederholt werden. Dafür verdoppelt sich die Sperrfrist bei Schummeln von 9 auf 18 Monate. Bei Verlust oder Diebstahl gilt die Anzeigebestätigung nun 8 Wochen lang als Übergangsführerschein (bisher 4 Wochen). Wer freiwillig auf Lenkberechtigungen verzichtet, muss den Schein abgeben bzw. neu ausstellen lassen.

Die wichtigsten Änderungen kompakt zusammengefasst: Wiederantritt zur Führerscheinprüfung nach negativem Ergebnis bereits nach zwölf Tagen statt zwei Wochen.

Sperrfrist nach Täuschungsversuch bei der Prüfung 18 statt neun Monate.

Anzeigebestätigung nach Verlust gilt bis zu acht statt vier Wochen.

Führerscheinklassen C und D auch ab dem 60. Lebensjahr fünf statt zwei Jahre gültig.

Internationale Führerscheine nach Wiener Übereinkommen künftig drei Jahre gültig.

Neuer Führerschein bei Teilverzicht auf Lenkberechtigungsklassen.

Eine detaillierte Übersicht gibt es auf der Website des Mobilitätsclubs ÖAMTC.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2026 um 08:55 Uhr aktualisiert