Unglaubliche Szenen haben sich vor knapp einer Woche am Großglockner abgespielt. Ein Video zeigt einen Disput zwischen zwei Bergsteigern, einer davon ein Bergführer. Dessen Verhalten schockierte die Alpinisten.

Ein Bergausflug zur Erzherzog-Johann-Hütte nahm für ein Ehepaar am 22. August eine verstörende Wendung. Ein Video in den sozialen Medien, das auf Instagram schon rund 377.000 Views (Stand 8.30 Uhr, 28. August 2026) hat und etliche Kommentare, zeigt ein gefährliches Überholmanöver am Berg und das Verhalten eines Bergführers, welches das betroffene Paar zutiefst schockiert hat.

Überholmanöver läuft aus dem Ruder

Während des Aufstiegs über den Mürztalersteig trafen die beiden Alpinisten auf einen Bergführer, der mit zwei Gästen unterwegs war. Was als normale Tour begann, entwickelte sich auf dem ausgesetzten Klettersteig zu einem gefährlichen Streit. Zu Beginn des Videos kann man erkennen, dass der Mann seiner Frau Raum ließ und an einer Stelle auf sie wartete. Dann tauchte plötzlich der besagte Bergführer auf und drängte sich zwischen das Paar. Der Mann machte ihn darauf aufmerksam, dass er zuerst gehe. Das brachte wohl die Stimmung zum kippen.

„Ich bin Bergführer halt’s Maul“

„Er reagierte extrem arrogant und machte mir klar, dass er Bergführer ist. Ich sollte den Mund halten und hätte sein Verhalten zu akzeptieren“, schildert der Betroffene die Situation in dem Video. „Ich bin Bergführer halt’s Maul“, sagt er. Der Mann schien sich sichtlich über das Verhalten zu ärgern und sagte in dem Video: „Fucking idiot“. Noch einmal fielen die Worte: „Halt dein Maul sonst komm ich rauf und gib dir eine!“

„Benimm dich!“

Der Konflikt blieb jedoch nicht bei Worten und die Situation eskalierte weiter. Nach Angaben des Bergsteigers verhielt sich der Bergführer derart aggressiv und konfrontativ, dass eine erhebliche Gefahr entstand. Es bildete sich ein Stau, der Mann machte ihn darauf aufmerksam. Dann schnellte der Bergführer zu ihm hoch und hielt ihn an den Armen fest und sagte ihm mehrmals: „Benimm dich!“

„Verhalten hat nicht nur meine Frau und mich völlig unnötig gefährdet …“

„Sein Verhalten hat nicht nur meine Frau und mich völlig unnötig gefährdet, sondern auch seine eigenen zwei Kunden“, schreibt er weiter in dem Posting. Dass in den Bergen überholt wird, sei völlig normal und verständlich. „Bergführer sollten ein Vorbild für andere Menschen in den Bergen sein. Arrogantes, aggressives und rücksichtsloses Verhalten ist genau das Gegenteil von dem, was man von jemandem in so einem verantwortungsvollen Beruf erwartet“, betont der Alpinist. Die Berge seien schließlich für alle da – gegenseitiger Respekt müsse an erster Stelle stehen, heißt es abschließend.