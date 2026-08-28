„Alpen-Dirndl“: Melissa Naschenweng trägt Tracht mit „eigener Handschrift“

"Alpenbarbie" Melissa Naschenweng macht gemeinsame Sache mit Krüger Dirndl: Die österreichische Schlagersängerin präsentiert zusammen mit dem Trachtenlabel eine neue, aufregende Kollektion.

Die "Alpenbarbie" im Alpen-Dirndl" - Melissa Naschenweng fühlt sich in dieser Kollektion pudelwohl.

Die "Alpenbarbie" im Alpen-Dirndl" - Melissa Naschenweng fühlt sich in dieser Kollektion pudelwohl.

Melissa Naschenweng vereint traditionelle Heimatverbundenheit mit modernem Gespür für Trends. Als Stilvorbild hat sich die 36-Jährige längst etabliert, nun setzt die Kärntner Schlagersängerin das nächste Ausrufezeichen: In Kooperation mit dem Trachtenlabel Krüger Dirndl präsentiert sie eine exklusive Capsule Collection, die ihren persönlichen Stil widerspiegelt.

Eigene Handschrift darf nicht fehlen

Die Kollektion trägt durch und durch die Handschrift der „Alpenbarbie“: Strahlendes Pink verbindet sich mit zeitlosem Schwarz zu einem ausdrucksstarken Gesamtbild. Die Entwürfe kombinieren traditionelle Trachten-Elemente mit modernem Selbstbewusstsein und setzen ein frisches Statement.

Es geht aber auch noch eleganter

Besonderes Highlight ist ein schwarzes Samtdirndl mit femininen Flügelärmeln und aufwendig gearbeiteter Perlenschürze. Es vereint klassische Eleganz mit einer modernen Silhouette und steht exemplarisch für den charakteristischen Stil der Sängerin. Ergänzt wird die Linie durch ein pinkes Dirndl mit Bouclé-Mieder, das einen frischen, modischen Akzent setzt.

©Krüger Das „Midnight Dirndl“ ist das glamouröse Highlight der Kollektion. Es ist um 219 Euro erhältlich.

Die Lederhose darf nicht fehlen

Doch nicht nur Kleider machen Tracht. Die schwarze Damenlederhose bringt Melissas Signature-Style perfekt auf den Punkt. Und das süßeste Highlight für die Kleinen: Eine pinke Kinderlederhose in knalliger Metallic-Optik.

©Krüger Die „Lederhose Midnight“ kostet ebenfalls 219 Euro.

Jeans-Look

Ziel der Kollektion war es laut Naschenweng, Heimatverbundenheit und eigenen Stil zusammenzubringen. Ähnlich wie in ihrer Musik kombiniert Melissa Naschenweng Tradition mit modernem Zeitgeist. Sie setzt auf selbstbewusste Weiblichkeit und Wohlfühl-Designs. Aus ihrer Sicht ist das Dirndl ein echter Allrounder für jeden Anlass – von elegant bis casual. Besonders lässig ist das Dirndl im Jeans-Look.

©Krüger Das coole“Alpenqueen-Dirndl“ kann mit oder ohne Bluse getragen werden. Es kostet 199 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2026 um 11:04 Uhr aktualisiert