Superzellen drohen: Schwere Unwetter ziehen von Westen nach Österreich

Bereits am frühen Nachmittag ziehen laut der Unwettermeldungszentrale Skywarn Austria erste kräftige Gewitter über Vorarlberg auf und verlagern sich rasch Richtung Deutschland. Im weiteren Verlauf des Nachmittags bilden sich über Bayern weitere heftige Zündungen. Aufgrund starker Windscherung entwickeln sich diese voraussichtlich schnell zu Superzellen. Wie massiv diese ausfallen, hängt noch von Faktoren wie Föhn und Saharastaub ab, welche die Gewitterentwicklung stellenweise dämpfen können.

Höchste Aktivität am Nachmittag

Diese Superzellen bewegen sich in der Folge an der Alpennordseite ostwärts und erreichen rasch den Flachgau sowie das westliche Oberösterreich. Auf ihrem Weg nach Osten schwächen sich die Zellen zwar zeitweise leicht ab, können jedoch immer wieder erneut Superzellen-Status erreichen. Spätestens mit dem Eintreffen im Wiener Becken und dem Weinviertel am späteren Abend ist mit einer deutlichen Abschwächung zu rechnen.

Kaltfront und Gewitter im Süden in der Nacht

Am Abend zieht von Westen her die eigentliche Kaltfront auf, die im Alpengürtel und nördlich davon für weitere kräftige Entladungen sorgt. Die Aufmerksamkeit richtet sich spätabends jedoch vor allem auf den Süden: Unter extrem günstigen atmosphärischen Bedingungen formieren sich in Norditalien Gewitterkomplexe, die als Superzellen gegen Mitternacht Kärnten erreichen. In der zweiten Nachthälfte ziehen diese weiter in den Südosten, während im Osten im Zuge der Kaltfront Sturmböen drohen.