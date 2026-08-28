Spritpreisbremse läuft aus: ARBÖ schlägt Alarm

Österreichs Autofahrer zahlen an den Zapfsäulen weiterhin hohe Preise und liegen im EU-Vergleich im Spitzenfeld. Vor dem Auslaufen der Spritpreisbremse am 1. September erhöht der ARBÖ nun den Druck auf die Politik.

Vor dem Auslaufen der Spritpreisbremse am 1. September fordert der ARBÖ von der Bundesregierung eine klare Zukunftsstrategie. Angesichts anhaltend hoher Treibstoffpreise warnt ARBÖ-Präsident Dr. Peter Rezar vor einem ersatzlosen Streichen des bewährten Instruments mitten in der Krise. Der Autofahrerclub verlangt ein Entlastungspaket bestehend aus einer spürbaren Senkung der Mineralölsteuer, einer Pflicht zur Weitergabe sinkender Großhandelspreise sowie einer erneuten Margenbegrenzung auf fünf Cent pro Liter. Die aktuelle Steuerreduktion von ein bis zwei Cent sei für Autofahrer, Pendler, Wirtschaft und Landwirtschaft kaum spürbar.

Spritpreise in Österreich im EU-Vergleich hoch

Die Kraftstoffpreise in Österreich verharren weiterhin auf Rekordniveau: Laut einer Erhebung vom 24. August 2026 kostete Eurosuper im Schnitt 1,784 Euro und Diesel 2,05 Euro pro Liter. Im Vergleich zu fast allen EU-Nachbarstaaten – ausgenommen Deutschland und Italien – zahlt man in Österreich deutlich mehr. In Polen etwa liegen die Preise dank staatlicher Eingriffe bei nur 1,48 Euro für Eurosuper und 1,68 Euro für Diesel. ARBÖ-Präsident Rezar betont, dass dieser Ländervergleich die Wirksamkeit staatlicher Preisbremsen ohne Gefährdung der Versorgungssicherheit beweise, und fordert den nötigen politischen Willen zur Entlastung der Autofahrer.

„Preis-runter-Garantie“ sei wirkungslos

Die acht größten Ölkonzerne verdoppelten ihren Gewinn im zweiten Quartal 2026 auf knapp 93 Milliarden Dollar. Laut ARBÖ-Präsident Rezar rechtfertigt das eine Übergewinnsteuer zur Finanzierung von Spritpreis-Entlastungen oder höherem Pendlerpauschale. Während eine EU-weite Umsetzung fraglich sei, zeige Portugal, dass nationale Sondersteuern möglich sind. Die „Preis-runter-Garantie“ von Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer (ÖVP) nennt Rezar wirkungslos, da die Ölmultis sinkende Preise nachweislich nicht an die Zapfsäulen weitergeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2026 um 11:55 Uhr aktualisiert