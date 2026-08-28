MPreis-Rückruf wegen Schimmelpilzgift: Produkt ist gesundheitsschädlich

Aktuell wird das Produkt Farmer's Country Rosinen 500 g des Herstellers Glatz International GmbH zurückgerufen. Grund ist ein zu hoher Gehalt an Ochratoxin A - einem Schimmelpilzgift. Die Packungen wurden auch bei MPREIS verkauft.

Vorsicht beim Rosinenkauf: Die Glatz International GmbH ruft aktuell das Produkt „Farmer’s Country Rosinen 500 g“ zurück. Bei einer Analyse wurde eine Überschreitung des zulässigen Höchstgehalts an Ochratoxin A festgestellt. Hierbei handelt es sich um ein Schimmelpilzgift. Betroffene Chargen wurden auch bei MPREIS in Österreich verkauft.

Betroffen ist dieses Produkt: Farmer’s Country Rosinen 500 g Charge L212-26 MHD 06/2027

Erhältlich bei MPREIS Österreich und MPREIS Italien.

©Pixabay / Emilian Robert Vicol Betroffen ist das Produkt „Farmer’s Country Rosinen 500 g“.

Nicht zum Verzehr geeignet

„Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet und stellt ein potentielles Gesundheitsrisiko dar“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung. „Konsumenten können das Produkt ab sofort bei MPREIS zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.“ Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.