Nach nächtlichen Gewittern scheint am Samstag meist die Sonne

Wetterberuhigung: Nach lokalem Frühnebel scheint meist die Sonne bei nur zeitweisen Wolkenfeldern. Länger bewölkt bleibt es im Lungau, Teilen Kärntens, der Steiermark sowie im Burgenland. Gewitter sind eher die Ausnahme.

Nachdem die nächtlichen Gewitter abgezogen sind, lockert die Bewölkung laut GeoSphere Austria rasch auf und macht überall der Sonne Platz. Im Tagesverlauf entstehen zwar einige Quellwolken, die phasenweise die Sicht einschränken können, Schauer oder Gewitter bleiben jedoch die Ausnahme.

Wahrscheinlichkeit für weitere Gewitter gering: Am ehesten im Süden und im Grazer Bergland

Am ehesten sind sie ganz im Süden sowie im Grazer Bergland möglich. Während im Süden nur schwacher Südostwind weht, bläst ansonsten leichter, am Alpenostrand auch mäßiger West- bis Nordwestwind. Die Temperaturen liegen in 2.000 Metern Höhe bei etwa 11 Grad, in 3.000 Metern Höhe bei rund 5 Grad.