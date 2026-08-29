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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Himmel
Nach einer teils sehr gewittrigen Nacht beruhigt sich das Wetter am Samstag.
Österreich
29/08/2026
Etwas frischer

Nach nächtlichen Gewittern scheint am Samstag meist die Sonne

Wetterberuhigung: Nach lokalem Frühnebel scheint meist die Sonne bei nur zeitweisen Wolkenfeldern. Länger bewölkt bleibt es im Lungau, Teilen Kärntens, der Steiermark sowie im Burgenland. Gewitter sind eher die Ausnahme.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)
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Nachdem die nächtlichen Gewitter abgezogen sind, lockert die Bewölkung laut GeoSphere Austria rasch auf und macht überall der Sonne Platz. Im Tagesverlauf entstehen zwar einige Quellwolken, die phasenweise die Sicht einschränken können, Schauer oder Gewitter bleiben jedoch die Ausnahme.

Wahrscheinlichkeit für weitere Gewitter gering: Am ehesten im Süden und im Grazer Bergland

Am ehesten sind sie ganz im Süden sowie im Grazer Bergland möglich. Während im Süden nur schwacher Südostwind weht, bläst ansonsten leichter, am Alpenostrand auch mäßiger West- bis Nordwestwind. Die Temperaturen liegen in 2.000 Metern Höhe bei etwa 11 Grad, in 3.000 Metern Höhe bei rund 5 Grad.

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