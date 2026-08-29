Doppelte Pension: Diskussion um „Taschengeld“ dieser Österreicher

Die doppelte Pension von Pflegeheim-Patienten steht einmal mehr im Fokus. Die Forderung danach, diese für die Pflegeheim-Finanzierung mit einzubeziehen, wurde nämlich wieder laut. Für die Seniorenbundpräsidentin ein "No-Go".

Wie so oft, wenn es in Richtung 13. oder 14. Pension geht (Anmerkung: im Oktober wird die doppelte Pension wieder ausgezahlt), kommt die Forderung auf, dass diese Extra-Auszahlung bei Menschen in Pflegeheimen ebenfalls einbehalten werden soll. Derzeit müssen diese nämlich 80 Prozent ihrer Pension für die Unterbringung verwenden, die restlichen 20 Prozent sowie die 13. und 14. Pensionsbezüge bleiben ihnen als „Taschengeld“.

Seniorenbundpräsidentin äußert „klares Nein“

Und einmal mehr gibt es eben einen Vorstoß der Landes-Sozialreferenten, ebenjenes Taschengeld in die Pflegefinanzierung einzubeziehen. Diesmal kam er von der derzeitigen Vorsitzenden der Landessozialreferentenkonferenz Martina Rüscher im Ö1-Mittagsjournal. Für Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec ist dieser Vorstoß und die Idee „inakzeptabel“: „Dazu gibt es von uns ein klares Nein. Auch Menschen in Pflegeheimen haben Wünsche und Bedürfnisse. Ihnen durch eine solche Pensionskürzung ihre finanzielle Freiheit wegzunehmen, ist würdelos und herzlos.“

©Ben Leitner Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec zur Einbeziehung der 13. und 14. Pension in die Pflegeheimfinanzierung: „Dazu gibt es von uns ein klares Nein.“

„Im Pflegebereich muss in den Strukturen gespart werden…“

Korosec verweist in dem Zusammenhang darauf, dass im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz festgelegt sei, dass auf die 13. und 14. Pension nicht zugegriffen werden dürfe. Die Forderung danach, dass den Ländern künftig der Zugriff ermöglicht werden soll, sei für sie ein „No-Go“. Und Korosec abschließend: „Im Pflegebereich muss in den Strukturen gespart werden – und nicht bei den Patientinnen und Patienten.“