A9, A10, A11: Urlauber und Unfälle sorgen für Staus auf Österreichs Straßen

Am Samstag, 29. August 2026, staute es sich auf Österreichs Straßen. Besonders betroffen waren mehrere Straßen- und Autobahnabschnitte in Tirol, Kärnten und Salzburg. Alles dazu hier bei uns.

So brauchten Reisende etwa vor dem Karawankentunnel auf der A11 in Kärnten und Slowenien besonders viel Geduld. In beiden Richtungen gab es nämlich Blockabfertigungen. Zusätzlich dauerte es auch auf der A10 Tauernautobahn in Richtung Süden länger. In Kärnten musste hier der Verkehr bei Paternion vor dem Kroislerwandtunnel und in weiterer Folge auch vor dem Oswaldibergtunnel bei Villach-West blockweise abgefertigt werden. Unfallbedingt still stand der Verkehr zudem am Loiblpass, es kam zu Anhaltungen in beiden Richtungen, heißt es seitens des ÖAMTC.

Stau auf A10 auch in Salzburg

Apropos A10: In Salzburg war es der Rückreiseverkehr, der sich besonders stark bemerkbar machte. Hinzu kam dann auch noch ein Unfall im Baustellenbereich zwischen Hüttau und dem Reittunnel, der für zusätzliche Verzögerungen sorgte. „Anschließend staute es vor dem Helbersbergtunnel, auch hier gab es Blockabfertigung“, so der ÖAMTC.

Sechs Kilometer Stau nach Unfall auf A9

In Tirol war es die Fernpass Straße (B179) zwischen dem Grenztunnel Füssen in Bayern bis Heiterwang, die viele Autofahrer vor eine Geduldsprobe stellte. Zudem hat sich auf der A9 Pyhrn Autobahn noch ein Unfall mit einem Wohnwagengespann ereignet. Dieser hatte einen sechs Kilometer langen Stau zwischen Lebring und Leibnitz in Richtung Slowenien zur Folge.