Stockers „unbequeme Wahrheiten“: „Glaube, wir müssen über etwas reden“

Bundeskanzler Christian Stocker war über den Sommer viel in Österreich unterwegs - und hat zugehört, wie er nun selbst sagt. Nun spricht er über "unbequeme Wahrheiten". Denn: "Nicht alles in Österreich ist großartig."

In einem Video spricht Bundeskanzler Christian Stocker nun von seiner Sommerreise durch Österreich, wo er mit vielen Menschen gesprochen und zugehört habe. „Menschen, die arbeiten. Menschen, die Unternehmen führen. Menschen, die Kinder großziehen. Pflegerinnen, Handwerker. Ärzten. Lehrer. Pensionisten. Junge Menschen.“ Und nach all den Gesprächen ist sich der Bundeskanzler sicher: „Ich glaube, wir müssen über etwas reden. Über uns. Über Österreich.“

„Probleme verschwinden nicht, wenn man sie nicht anspricht“

Österreich sei ein großartiges Land, aber „nicht alles in Österreich ist großartig“, so Stocker weiter. Und er glaubt auch, dass, wenn man ein Land liebt, man den Mut haben muss, ihm die Wahrheit zu sagen. „Deshalb möchte ich heute über ein paar unbequeme Wahrheiten sprechen. Auch über Fehler, die die Politik gemacht hat. Auch über Fehler, die wir gemacht haben. Denn Probleme verschwinden nicht, wenn man sie nicht anspricht.“ Das erste Problem, das er daraufhin anspricht, ist die Migration und Integration. Denn obwohl sich die meisten Menschen an die Regeln hierzulande halten würden und ein Teil der Gesellschaft sein möchten, dürfe man nicht wegsehen, „wenn das nicht der Fall ist“. Dann hätte man nämlich ein Problem und genau dann müsse der Staat auch handeln. Denn: „Wir sind Herr im eigenen Haus. Wer in Österreich lebt, kann nicht tun und lassen, was er will, sondern hat sich an die Regeln zu halten“, meint Stocker.

Stockers „Kritik“ am Gesundheitssystem

Der zweite Punkt auf seiner Agenda ist das Gesundheitssystem, über das er ebenfalls „ehrlich“ sprechen möchte: „Wir geben sehr viel Geld dafür aus. Trotzdem erleben viele Menschen lange Wege, komplizierte Zuständigkeiten und Unsicherheit darüber, wo sie die beste Behandlung bekommen.“ Man müsse fragen, wie man für die Patienten die beste Behandlung bekommen könne und nicht wie man jede bestehende Struktur erhalte. Stocker dazu: „Manchmal bedeutet das auch, Dinge zusammenzulegen.“ Er spricht von Spezialisierung, mehr Qualität, Transparenz und Prävention. Nicht jedes Krankenhaus müsse alles können, aber jeder Mensch müsse sicher sein können, dass wenn er krank wird, die bestmögliche Behandlung bekommt.

Stockers Worte über Österreichs Wirtschaft

Schließlich möchte er auch noch bei der Wirtschaft ehrlich sein. Das geringe Wachstum 2025, nachdem die Wirtschaft zwei Jahre lang geschrumpft ist, sei für ihn „zu wenig“. Während die Kosten stark gestiegen seien – er spricht etwa die Lohnstückkosten an, die sich im europäischen Durchschnitt „ungünstiger“ entwickelt hätten -, habe die Wettbewerbsfähigkeit gelitten. Er möchte Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht gegeneinander ausspielen. „Denn im Wort Wirtschaft steckt etwas Entscheidendes: Wir und schaffen.“ Er ist sich sicher: „Wir sitzen im selben Boot. Und Wohlstand entsteht nicht dadurch, dass der Staat Geld verteilt. Bevor wir etwas verteilen können, muss es jemand erwirtschaften.“

„Österreich hat schon ganz andere Herausforderungen bewältigt“

Das alles seien unbequeme Wahrheiten, so Stocker. Die wichtigste Wahrheit für ihn sei jedoch, dass man diese Probleme lösen könne. „Österreich hat schon ganz andere Herausforderungen bewältigt. Nicht, weil wir immer einer Meinung waren. Aber weil Menschen Verantwortung übernommen haben. Und weil sie an dieses Land geglaubt haben.“ Er möchte keine Politik, die den Menschen sagt, dass alles gut sei. Gleichzeitig aber auch keine, die jeden Tag davon spricht, dass alles verloren sei. Denn: „Beides stimmt nicht.“

„Wir müssen Probleme benennen“

Abschließend spricht er noch von Entscheidungen, die aus Verantwortung getroffen werden müssen. „Manche davon werden Ihnen nicht gefallen“, erklärt der Bundeskanzler den Österreichern. „Aber ich werde Ihnen erklären, warum wir sie treffen. Und ich werde mich daran messen lassen, ob sie funktionieren.“ Er glaubt nämlich nicht, dass Österreichs beste Zeit hinter uns liegt. Stocker abschließend: „Ich glaube, sie kann vor uns liegen. Aber dafür müssen wir aufhören, uns selbst etwas vorzumachen. Wir müssen Probleme benennen.“