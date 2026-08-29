Österreicherin zu Pensions-Diskussion: „Ich mag nimmer…“

Das österreichische Pensionssystem ist weiter Diskussionsthema Nummer 1 hierzulande. Neuerlich wird von mancher Stelle eine Erhöhung des Antrittsalters gefordert, jetzt reagieren die Österreicher unter einem AK-Posting.

Die Diskussionen rund um das österreichische Pensionssystem reißen weiter nicht ab. Bundeskanzler Christian Stocker hat nun einen Pensions-Staatsfonds vorgeschlagen, Kritik daran gibt es vor allem seitens der FPÖ, die den Vorschlag als „skurril und wieder einmal nicht durchdacht“ abtun. Nicht ganz so negativ sieht das ganze etwa der Pensionistenverband Österreich (PVÖ), der allerdings gleichzeitig andere Maßnahmen fordert. Der Staatsfonds dürfe nur als Ergänzung zu etwa einem Beitrag von Superreichen und einem Bonus-Malus-System für Unternehmen dienen. Als „sinnvollen Baustein für nachhaltige Absicherung“ sehen den Vorschlag etwa die Industriellenvereinigung (IV) und die NEOS, die beide gleichzeitig aber auch einmal mehr an eine Erhöhung des Antrittsalters appellieren.

„Noch länger arbeiten zu müssen, verschärft die soziale Ungleichheit“

Gegen eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters legen sich unter anderem der PVÖ, die Arbeiterkammer (AK) und auch die SPÖ als dritte Partei in der Regierungskoalition quer. Die AK hat zum Thema ein Facebook-Posting abgesetzt. Denn: Ein höheres Pensionsalter würde nicht alle gleich treffen. „Wer körperlich hart arbeitet, im Schichtdienst tätig ist oder einen psychisch belastenden Job macht, kann oft schon heute nicht gesund bis 65 arbeiten. Noch länger arbeiten zu müssen, verschärft die soziale Ungleichheit“, heißt es im Posting. Man brauche kein höheres gesetzliches Antrittsalter sondern altersgerechte Arbeitsplätze.

„Alle meine Kollegen haben bereits gesundheitliche Probleme“

Zahlreiche Kommentare sehen das recht ähnlich wie die AK, die das Beispiel einer Einzelhändlerin im Posting aufgreift, die „seit 41 Jahren im Einzelhandel“ ist und deren Fuße „jetzt schon im Arsch“ seien. Einer Frau in den Kommentaren geht es ähnlich. „Ich arbeite im Einzelhandel und es wird für mich von Jahr zu Jahr schwieriger. Alle meine Kollegen haben bereits gesundheitliche Probleme“, erklärt sie. Noch dazu könne sie mit 57 Jahren nicht so einfach den Job wechseln. Zudem würden sie immer weniger Angestellte werden und müssten dennoch die Öffnungszeiten weiter abdecken. „Und dann immer länger auf die Pension warten… Ich finde, das ist einfach eine Frechheit.“

„Wir werden es bis 65 nicht schaffen“

Eine weitere Facebook-Userin meint, dass auch sie „sehr gerne“ im Einzelhandel gearbeitet hätte. „Doch es wird immer härter. Wir werden es bis 65 nicht schaffen.“ Eine Frau, die seit sie 14 ist in einer stationären Kinder- und Jugendeinrichtung arbeitet, würde schon die acht Jahre zählen, die sie noch bis zur Altersteilzeit hätte. „Die Vorstellung, noch länger arbeiten zu müssen als bis 65, ist furchtbar“, meint die 55-Jährige. Und: „Ich habe dann 51 Jahre gearbeitet und einbezahlt. Ich mag nimmer.“

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„Mir schmerzt mein ganzer Körper“

Eine Friseurin spricht davon, dass sie seit sie 16 Jahre alt ist als Friseurin arbeitet. „Mit Bandscheibenvorfall den ganzen Tag auf der Stelle stehen… ich muss froh sein, wenn ich es überhaupt noch bis 65 schaffe“, so die Frau. Eine Nutzerin meint, dass eine Erhöhung des Pensionsalters „völliger Blödsinn“ sei. „Dann bist die letzten Jahre im Krankenstand, wirst gekündigt. Kein Arbeitgeber nimmt einen langsamen, alten Menschen unter Vertrag. Ich bin unter 50 und vergesse ständig etwas. Mir schmerzt mein ganzer Körper.“

„45 Arbeits- und damit Beitragsjahre sind genug“

Für einen Vorschlag, der die letzten Wochen durch die Diskussionen gegeistert ist, scheinen sich viele der Facebook-User, die unter dem AK-Beitrag kommentiert haben, aber begeistern zu können. „Für alle ohne Ausnahme 45 Beitragsjahre und ohne Abschläge in die Pension. Das ist das einzig gerechte System“, meint etwa eine Frau. Ein Mann sieht es ebenfalls so: „45 Arbeits- und damit Beitragsjahre sind genug.“ Diesen Vorschlag haben in den letzten Wochen unter anderem die Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec und ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle vertreten. Mehr zur Diskussion auch hier: „Hackln bis 70…“: Pensions-Debatte nimmt weiter Fahrt auf.