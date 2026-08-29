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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Pensionistin, die in die Ferne schaut und eine Hand voll Geld.
In wenigen Tagen bekommen Österreichs Pensionisten wieder Geld.
Österreich
29/08/2026
In wenigen Tagen

August-Pension kommt am 1. September auf alle Konten

Die August-Pension steht in den Startlöchern. An einem einzigen Tag bekommen Millionen Österreicher dann ihr Geld überwiesen. Wir wissen, wann das der Fall ist und was sich in dem Monat sonst noch so getan hat.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)
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Über zwei Millionen Menschen in Österreich beziehen Pension. Das Thema ist aktuell sowieso in aller Munde, besonders häufig und gerne wird dabei über eine Erhöhung des Antrittsalters diskutiert. Betroffene sind davon größtenteils nicht allzu begeistert, so mancher Erfahrungsbericht schockiert: Österreicherin zu Pensions-Diskussion: „Ich mag nimmer…“. Eine Entscheidung in diesem Punkt ist allerdings auch nicht allzu bald zu erwarten, ist mit der SPÖ doch auch eine Regierungspartei gegen eine Erhöhung, wie SPÖ-Chef Andreas Babler kürzlich noch einmal klarstellte: Pension mit 67: „Arbeitet dadurch keinen Tag mehr, sondern hat höhere Abschläge“.

August-Pension kommt an diesem einen Tag

In den nächsten Tagen wird jedenfalls wieder Geld auf die Konten von den über zwei Millionen Pensionisten hierzulande kommen. Wie üblich wird das Geld an einem einzigen Tag überwiesen oder per Baranweisung zur Verfügung gestellt. Die August-Pension kommt am kommenden Dienstag, 1. September 2026. Wann die restlichen Pensionen dieses Jahr überwiesen werden, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Wann die Pensionen 2026 auf die Konten der Österreicher kommen:

  • August: 1. September
  • September: 1. Oktober
  • Oktober: 2. November
  • November: 1. Dezember
  • Dezember: 31. Dezember; Baranweisung schon am 30. Dezember

Wie viel Pension bekommst du netto?

Unter 1.000 Euro
Zwischen 1.000 und 1.500 Euro
Zwischen 1.500 und 2.000 Euro
Zwischen 2.000 und 2.500 Euro
Zwischen 2.500 und 3.000 Euro
Mehr als 3.000 Euro
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