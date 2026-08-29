„Es ist ein Wahnsinn“: Biker erfüllen schwerkrankem Kollegen letzten Wunsch

Der Verein Rollende Engel erfüllte am Samstag einem schwer erkrankten Biker seinen letzten Herzenswunsch. Zahlreiche Motorradfahrer begleiteten ihn durch das Weißenbachtal und sorgten für einen emotionalen Tag.

Es sollte eine letzte Fahrt mit Gleichgesinnten werden und sie wurde zu einem besonderen Zeichen der Gemeinschaft. Der Verein Rollende Engel erfüllte am Samstag, 29. August, einem schwer erkrankten Biker einen Herzenswunsch: Noch einmal gemeinsam mit anderen Motorradfahrern unterwegs sein, den Fahrtwind spüren und einen Tag voller Erinnerungen erleben.

Zahlreiche Biker kamen zusammen

Die Resonanz auf den Aufruf des Vereins war überwältigend. Zahlreiche Motorradfahrer schlossen sich der Aktion an und versammelten sich am Samstag im Salzkammergut. Gemeinsam ging es durch das Weißenbachtal. Für den schwerkranken Mann wurde damit genau jener Wunsch wahr, den er sich noch einmal erfüllen wollte: auf dem Motorrad unterwegs sein und dabei von anderen Bikern begleitet werden. Doch es ging nicht nur um die gemeinsame Ausfahrt. Die Teilnehmer wollten dem Mann zeigen, dass er auf dieser letzten Fahrt nicht alleine ist.

Winken, hupen, lächeln

Der Verein hatte im Vorfeld auch Autofahrer, Spaziergänger und andere Motorradfahrer darum gebeten, die Gruppe auf der Strecke zu unterstützen. Ein Winken, ein kurzes Hupen oder ein Lächeln sollte dem Fahrgast zeigen, wie viele Menschen an diesem besonderen Tag an ihn denken. Und die Reaktion der Biker-Gemeinschaft war groß.

„Es ist ein Wahnsinn“

In einem am Samstag veröffentlichten Video zeigte sich Rollende-Engel-Obmann Florian Aichhorn tief bewegt von der Unterstützung. Es sei kaum zu glauben, wie viele Menschen sich gemeldet hätten, um bei der Aktion dabei zu sein. Besonders berührt zeigte sich Aichhorn davon, dass sich so viele Biker bereit erklärten zu helfen und gemeinsam mit dem schwerkranken Mann diesen Tag zu gestalten. „Es ist ein Wahnsinn“, fasste der Obmann die überwältigende Beteiligung in einem Video zusammen. Sein Dank galt allen, die gekommen waren und ihren Teil dazu beigetragen hatten, den letzten Herzenswunsch des Bikers wahr werden zu lassen.

Ein Tag, der bleiben wird

Für den schwer erkrankten Motorradfahrer war es eine Fahrt, die wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. Statt alleine unterwegs zu sein, wurde er von einer großen Gemeinschaft begleitet. Viele Biker, ein gemeinsamer Weg und ein letzter großer Wunsch: Die Aktion der Rollenden Engel zeigte einmal mehr, wie viel Mitgefühl und Zusammenhalt entstehen können, wenn Menschen für einen anderen zusammenkommen. Am Ende blieb vor allem eines: Dankbarkeit für all jene, die ihren Samstag dafür genutzt haben, einem schwerkranken Menschen noch einmal ein Stück Lebensfreude zu schenken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.08.2026 um 19:22 Uhr aktualisiert