Sonntag: „Lokale Regenschauer und Gewitter bleiben die Ausnahme“

In Österreich überwiegt am Sonntag, 30. August 2026, meist das sonnige Wetter. Ausnahmen bilden dabei der Vormittag, wo von Westen her vor allem noch zeitweise ein paar Wolkenfelder durchziehen können. Außerdem entstehend am Nachmittag ausgehend vom Bergland einige Quellwolken. „Lokale Regenschauer und Gewitter bleiben aber selbst über den Bergen die Ausnahme“, heißt es seitens der GeoSphere Austria. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen zehn und 19 Grad uns steigen im Tagesverlauf auf 25 bis 32 Grad an – „mit den höchsten Werten ganz im Osten“, so die Experten abschließend.