SPAR und BILLA: Neue Süßigkeit gibt es nur wenige Tage lang

In online-Fangruppen sind sie bereits in aller Munde und es wird verzweifelt in ganz Österreich danach gesucht: eine neue Oreo-Sorte, die der bekannten K-Pop-Band BTS gewidmet ist. Wir wissen, was darüber bereits bekannt ist.

Während die „Oreo BTS Brown Sugar Pancake“ in anderen Ländern bereits vor Wochen oder gar Monaten verfügbar waren und teils immer noch sind, haben sie in Österreich kürzlich in manchen Märkten still und heimlich Einzug gehalten. Wie in Fangruppen der berühmten K-Pop-Band BTS geteilt wird und auch ein 5 Minuten-Lokalaugenschein zeigt, sind die neuen und limitierten Kekse in so manchem BILLA Plus bereits erhältlich. Seitens BILLA hat es bisher jedoch keine öffentliche Bekanntgabe gegeben und die Kekse waren beim Lokalaugenschein auch eher „versteckt“ im normalen Süßigkeitenregal zu finden. Auf eine diesbezügliche Nachfrage von 5 Minuten hat man bisher nicht reagiert. Dementsprechend ist unklar, wie lange es die Kekse hier noch geben wird.

©5 Minuten | Bei BILLA Plus gibt es sie schon, bei SPAR sind die „Oreo BTS Brown Sugar Pancake“ ab Mitte September zwei Wochen lang verfügbar. ©5 Minuten | So sehen die Kekse aus.

Ab 7. September: „Oreo BTS Brown Sugar Pancake“ bei SPAR an 270 Standorten verfügbar

Etwas konkreter sieht das ganze dann bei SPAR aus. Gegenüber 5 Minuten erklärt man seitens der SPAR-Pressestelle exklusiv, dass die limitierte Edition „Oreo BTS Brown Sugar Pancake“ konkret für einen Zeitraum von zwei Wochen in ausgewählten Spar-, Eurospar- und Interspar-Märkten verfügbar sein wird. Dabei handelt es sich um die Kalenderwochen 37 und 38 (also von 7. bis 20. September) und um insgesamt rund 270 Standorten, wo der Artikel verfügbar sein wird. „Die Verteilung erfolgt über unterschiedliche Marktformate, weshalb wir keine einzelne Vertriebsschiene gesamthaft nennen können“, erklärt man außerdem und verweist auf die SPAR-Produktwelt hier online, wo man dann ganz einfach schauen könne, wo der Artikel erhältlich ist.