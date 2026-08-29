Spaziergänger macht grausame Entdeckung: Polizei ermittelt nach totem Specht

Ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Ried in Oberösterreich machte am Samstag eine ungewöhnliche Entdeckung. Er fand einen offenbar erschossenen Specht und verständigte die Polizei.

Ein ungewöhnlicher Fund beschäftigte am Samstag, 29. August 2026, die Polizei im Bezirk Ried. Ein 70-jähriger Mann entdeckte einen toten Specht, bei dem der Verdacht besteht, dass der Vogel erschossen wurde.

Obduktion soll Klarheit bringen

Der Mann meldete den Fund gegen 14.40 Uhr bei der Polizei. Die Beamten übernahmen den toten Vogel und leiteten weitere Schritte ein. Nach Rücksprache mit einer Vogelschutzorganisation soll der Specht abgeholt und anschließend untersucht werden. Eine Obduktion soll Aufschluss darüber geben, ob der Vogel tatsächlich durch einen Schuss getötet wurde. Bis das Ergebnis der Untersuchung vorliegt, bleiben die näheren Umstände des Fundes offen.