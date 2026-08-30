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Südtiroler mit 180 km/h auf der Drautalstraße geblitzt: Auto beschlagnahmt
Auf der Drautalstraße im Gemeindegebiet von Assling rief eine massive Geschwindigkeitsübertretung die Polizei auf den Plan.
Beamte der Polizeiinspektion Lienz führten dort am Samstag gegen 18:15 Uhr Tempokontrollen durch, als ihnen ein Autofahrer besonders negativ auffiel. Ein 25-jähriger Mann aus Südtirol war mit seinem Wagen bei erlaubten 100 km/h mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 180 km/h unterwegs.
Führerschein und Fahrzeug weg
Die Konsequenzen für den Lenker folgten dementsprechend: Die Polizisten nahmen dem Mann den Führerschein noch vor Ort ab und beschlagnahmten zusätzlich das Fahrzeug. Der Lenker muss sich nun auf eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz einstellen.
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