Südtiroler mit 180 km/h auf der Drautalstraße geblitzt: Auto beschlagnahmt

Auf der Drautalstraße im Gemeindegebiet von Assling rief eine massive Geschwindigkeitsübertretung die Polizei auf den Plan.

Beamte der Polizeiinspektion Lienz führten dort am Samstag gegen 18:15 Uhr Tempokontrollen durch, als ihnen ein Autofahrer besonders negativ auffiel. Ein 25-jähriger Mann aus Südtirol war mit seinem Wagen bei erlaubten 100 km/h mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 180 km/h unterwegs.

Führerschein und Fahrzeug weg

Die Konsequenzen für den Lenker folgten dementsprechend: Die Polizisten nahmen dem Mann den Führerschein noch vor Ort ab und beschlagnahmten zusätzlich das Fahrzeug. Der Lenker muss sich nun auf eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz einstellen.