Tornado in Norditalien: Historischer Dom wurde stark beschädigt

Ein heftiges Unwetter zog am Freitag über Norditalien hinweg. In Cremona beschädigte ein Tornado den Dom und historische Gebäude schwer. Zudem zerstörte Hagel hunderte Fahrzeuge in der Region.

Eine gotische Turmspitze wurde durch die Wucht des Sturms beschädigt, stürzte auf den Vorplatz der Kathedrale und zerschellte dort.

Eine gotische Turmspitze wurde durch die Wucht des Sturms beschädigt, stürzte auf den Vorplatz der Kathedrale und zerschellte dort.

Am Freitagnachmittag hat sich nach einer extremen Sommerhitze über Norditalien ein heftiges Unwetter entladen. Die Lombardei war besonders stark betroffen: Neben Hagelkörnern von der Größe von Tennisbällen führten die Unwetter zu mehr als 300 Feuerwehreinsätzen, heißt es in Berichten.

Verheerende Schäden

In Cremona richtete ein Tornado verheerende Schäden an historischen Bauwerken an. Dabei wurde unter anderem der dortige Dom schwer getroffen. Eine gotische Turmspitze wurde durch die Wucht des Sturms beschädigt, stürzte auf den Vorplatz der Kathedrale und zerschellte dort.

Hunderte Fahrzeuge getroffen

Das historische Rathaus sowie weitere Gebäude im Stadtgebiet erlitten ebenfalls Schäden. Zudem zerstörten umstürzende Bäume und der schwere Hagel hunderte Fahrzeuge in der norditalienischen Stadt.